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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев

13:30 10.10.2019 (обновлено: 15:49 10.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 10 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии. Он также пригрозил открыть границы для беженцев, если западные партнеры будут называть это оккупацией.
В своем выступлении он подчеркнул, что Брюссель "постоянно обманывал и никогда не был искренним", а также напомнил, что Турция находится "под угрозой атак террористов" и приняла 3,5 миллиона сирийских беженцев.

"И те, кто не видел никогда РПК-YPG (Рабочую партию Курдистана — Силы самообороны сирийских курдов. — Прим. ред.) говорят нам: отойдите в сторону! ЕС, приди в себя наконец!" — призвал турецкий лидер.

Кроме того, он раскритиковал власти Саудовской Аравии и Египта, которые также осудили операцию Турции в Арабской Республике.
"Пусть Саудовская Аравия посмотрит в зеркало. Кто довел Йемен до такого состояния? Сначала пусть за это ответят. Вы нам не смеете ничего говорить. Египет вообще пусть молчит, там (правит. — Прим. ред.) человек, который убил демократию в своей стране", — заключил глава государства.
Вид на столицу Турции Анкару
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Накануне Эрдоган объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Это вызвало критику со стороны некоторых соседних стран, а также Евросоюза.
Турецкий лидер назвал три основные цели операции: обезопасить южную границу от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийцев, которых страна "не может бесконечно содержать".
По последним данным Минобороны Турции, от ударов пострадал 181 объект курдских формирований. В Сирии сообщили о гибели восьми мирных жителей и 20 раненых.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЕвросоюзТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Давно пора надо было это сделать. Встряхнуть старушку Европу, да как следует встряхнуть. Что бы ей мало не показалось, в результате.
10 октября, 13:37
МММоё Мнение
101500020
Согласен но наоборот, действительно и на удивление после общения с ВВП лидеры разных государств как будто прозревают, начинают называть все своими именами, несколько крупных сильных государств прозападных, проамериканских за последнее десятилетие и даже за пятилетку, сделали разворот в сторону приоритета к России!
10 октября, 14:54
Товарищ .
97650015
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