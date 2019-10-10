Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018

АНКАРА, 10 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии. Он также пригрозил открыть границы для беженцев, если западные партнеры будут называть это оккупацией.

В своем выступлении он подчеркнул, что Брюссель "постоянно обманывал и никогда не был искренним", а также напомнил, что Турция находится "под угрозой атак террористов" и приняла 3,5 миллиона сирийских беженцев.

"И те, кто не видел никогда РПК-YPG (Рабочую партию Курдистана — Силы самообороны сирийских курдов. — Прим. ред.) говорят нам: отойдите в сторону! ЕС, приди в себя наконец!" — призвал турецкий лидер.

Кроме того, он раскритиковал власти Саудовской Аравии и Египта, которые также осудили операцию Турции в Арабской Республике.

"Пусть Саудовская Аравия посмотрит в зеркало. Кто довел Йемен до такого состояния? Сначала пусть за это ответят. Вы нам не смеете ничего говорить. Египет вообще пусть молчит, там (правит. — Прим. ред.) человек, который убил демократию в своей стране", — заключил глава государства.

Накануне Эрдоган объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Это вызвало критику со стороны некоторых соседних стран, а также Евросоюза.

Турецкий лидер назвал три основные цели операции: обезопасить южную границу от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийцев, которых страна "не может бесконечно содержать".

По последним данным Минобороны Турции, от ударов пострадал 181 объект курдских формирований. В Сирии сообщили о гибели восьми мирных жителей и 20 раненых.