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РИА Новости
Культура

Зеленский заявил, что потерял связь со всеми российскими артистами

13:15 10.10.2019 (обновлено: 14:00 10.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потерял связь со всеми российскими артистами после того, как стал главой государства.
Зеленский в четверг проводит первую за четыре с половиной месяца на посту главы государства пресс-конференцию.
"Я почти потерял всех (связь со всеми российскими артистами – ред.). У меня с Андреем Макаревичем нормальные отношения, редко видимся, последний раз где-то два года назад. У меня нормальные отношения с Марюсом Вайсбергом, который снимал наши фильмы", - сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские СМИ.
Он также рассказал, что общался с участниками Comedy Club, когда они приезжали на Украину, в частности с Семеном Слепаковым и Александром Ревой. "Рева наш, он же донецкий, мне кажется у него даже наш паспорт", - добавил президент.
Ксения Собчак
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КультураСитуация на УкраинеАндрей МакаревичВладимир ЗеленскийКиевУкраина
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