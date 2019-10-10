Зеленский заявил, что потерял связь со всеми российскими артистами

"Я почти потерял всех (связь со всеми российскими артистами – ред.). У меня с Андреем Макаревичем нормальные отношения, редко видимся, последний раз где-то два года назад. У меня нормальные отношения с Марюсом Вайсбергом, который снимал наши фильмы", - сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские СМИ.