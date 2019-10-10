Львовский горсовет выступил против "формулы Штайнмайера" по Донбассу

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Депутаты Львовского горсовета выступили против "формулы Штайнмайера" и требуют от президента Украины Владимира Зеленского и Верховной рады, чтобы переговоры по достижению мира в государстве проводились с учетом интересов безопасности страны, говорится в сообщении на сайте горсовета в четверг.

Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого против "формулы Штайнмайера" выступили депутаты Львовского, Херсонского, Ивано-Франсковского и Хмельницкого областных советов, а также Сумского горсовета.

"Мы, депутаты Львовского городского совета, возмущены ситуацией по реализации минских договоренностей и подписанием так называемой "формулы Штайнмайера", - говорится в тексте обращения депутатов горсовета к руководству страны.