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РИА Новости

Львовский горсовет выступил против "формулы Штайнмайера" по Донбассу

13:05 10.10.2019
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкЛьвов
Львов
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Львов. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Депутаты Львовского горсовета выступили против "формулы Штайнмайера" и требуют от президента Украины Владимира Зеленского и Верховной рады, чтобы переговоры по достижению мира в государстве проводились с учетом интересов безопасности страны, говорится в сообщении на сайте горсовета в четверг.
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого против "формулы Штайнмайера" выступили депутаты Львовского, Херсонского, Ивано-Франсковского и Хмельницкого областных советов, а также Сумского горсовета.
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"Мы, депутаты Львовского городского совета, возмущены ситуацией по реализации минских договоренностей и подписанием так называемой "формулы Штайнмайера", - говорится в тексте обращения депутатов горсовета к руководству страны.
Депутаты также потребовали, чтобы "любые переговоры по достижению мира проводились с учетом интересов безопасности нашего государства и мыслей защитников нашей Родины".
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