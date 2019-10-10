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РИА Новости

Эксперт объяснил появление микропластика на Северном морском пути

13:03 10.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Ямал" в Карском море
Атомный ледокол Ямал в Карском море
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Атомный ледокол "Ямал" в Карском море. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Одной из причин появления микропластика, обнаруженного в ходе научной экспедиции по маршруту Северного морского пути, могут быть крупные реки, приносящие пластиковый мусор из глубины континента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Институт океанологии имени Ширшова РАН.
Ранее в октябре Тихоокеанский океанологический институт имени Ильичева Дальневосточного отделения РАН сообщил, что в ходе экспедиции на научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш" обнаружен микропластик в поверхностной воде и в морских организмах по всему маршруту Северного морского пути. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в августе сообщала, что не считает попадающий в организм микропластик угрозой здоровью людей, но призывает учёных исследовать его влияние.
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"Одной из причин появления микропластика, обнаруженного в ходе научной экспедиции по маршруту Северного морского пути, могут быть крупные реки, приносящие пластиковый мусор из глубины континента", - сообщает пресс-служба Института Ширшова со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории экологии Филиппа Сапожникова.
"Все пластиковые бутылки, пенопласт, полиэтиленовые пакеты, синтетическая одежда, фильтры от сигарет, упаковка и гигиенические изделия, что попадают в реки с прибрежных помоек и свалок, особенно в периоды паводков, а также весь микропластик из состава моющих средств и косметики, приходящий в потоки водных артерий с бытовыми стоками – этот ассортимент разнокалиберного пластомусора выносится реками в северные моря. И остаётся там насовсем", - приводятся в сообщении слова Сапожникова.
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Институт отмечает, что при этом делать выводы о масштабности проблемы преждевременно. Пресс-служба указывает, что установка для отлова и учёта микрочастиц пластика проточным методом, впервые смонтированная специалистами на судне "Академик Мстислав Келдыш" в сентябре этого года, пока ещё не завершила своей работы, кроме того, не завершена сама экспедиция.
"Данные, полученные с помощью новейшего оборудования, непременно потребуют детального осмысления в лабораторных условиях. Только после этого станет возможным сделать серьёзные умозаключения о картине распределения микропластика на акваториях пройденных морей, но, опять же, вдоль маршрута экспедиционного рейса. Пока же ограниченность охвата акваторий исследовательскими рейсами... не позволяет назвать более-менее объективные цифры, описывающие масштабы пластикового загрязнения", - заключается в сообщении.
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Земля - РИА НаукаРоссийская академия наукВОЗМстислав КелдышМоскваРИА Наука
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