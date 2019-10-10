Эксперт объяснил появление микропластика на Северном морском пути

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Одной из причин появления микропластика, обнаруженного в ходе научной экспедиции по маршруту Северного морского пути, могут быть крупные реки, приносящие пластиковый мусор из глубины континента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Институт океанологии имени Ширшова РАН.

Ранее в октябре Тихоокеанский океанологический институт имени Ильичева Дальневосточного отделения РАН сообщил, что в ходе экспедиции на научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш" обнаружен микропластик в поверхностной воде и в морских организмах по всему маршруту Северного морского пути. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в августе сообщала, что не считает попадающий в организм микропластик угрозой здоровью людей, но призывает учёных исследовать его влияние.

"Одной из причин появления микропластика, обнаруженного в ходе научной экспедиции по маршруту Северного морского пути, могут быть крупные реки, приносящие пластиковый мусор из глубины континента", - сообщает пресс-служба Института Ширшова со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории экологии Филиппа Сапожникова.

"Все пластиковые бутылки, пенопласт, полиэтиленовые пакеты, синтетическая одежда, фильтры от сигарет, упаковка и гигиенические изделия, что попадают в реки с прибрежных помоек и свалок, особенно в периоды паводков, а также весь микропластик из состава моющих средств и косметики, приходящий в потоки водных артерий с бытовыми стоками – этот ассортимент разнокалиберного пластомусора выносится реками в северные моря. И остаётся там насовсем", - приводятся в сообщении слова Сапожникова.

Институт отмечает, что при этом делать выводы о масштабности проблемы преждевременно. Пресс-служба указывает, что установка для отлова и учёта микрочастиц пластика проточным методом, впервые смонтированная специалистами на судне "Академик Мстислав Келдыш" в сентябре этого года, пока ещё не завершила своей работы, кроме того, не завершена сама экспедиция.