В МИД отвергли обвинения в затягивании подготовки к "нормандскому саммиту"

"Кто-то не хочет или не может выполнять то, о чем договорились (минские соглашения). И когда сейчас нас начинают обвинять в том, что мы затягиваем проведение нормандского саммита, знаете, это попытка (обвинить) с очень негодными средствами", - сказал Лавров журналистам.