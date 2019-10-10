В МИД отвергли обвинения в затягивании подготовки к "нормандскому саммиту"

АШХАБАД, 10 окт - РИА Новости. Москва отвергает обвинения в затягивании подготовки к нормандскому саммиту (РФ, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию на Украине, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Кто-то не хочет или не может выполнять то, о чем договорились (минские соглашения). И когда сейчас нас начинают обвинять в том, что мы затягиваем проведение нормандского саммита, знаете, это попытка (обвинить) с очень негодными средствами", - сказал Лавров журналистам.
Он отметил, что нынешнее промедление с разведением сил и средств в Петровском и Золотом в Донбассе может быть в том числе связано с попытками "обострить тему проведения саммита в нормандском формате ради проведения самого саммита".