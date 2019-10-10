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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Баку откроет монастыри Давид-Гареджи для грузинских священников

12:51 10.10.2019
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкГеоргий Гахария
Георгий Гахария
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 10 окт – РИА Новости. Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что по итогам его визита в Баку принято решение о том, что Азербайджан предоставит грузинским священникам возможность посещать монастыри комплекса Давид-Гареджи.
Азербайджан стал первой страной, куда Гахария совершил зарубежный визит в ранге премьера. Он провел переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым, в ходе встречи стороны обсудили вопрос грузинского пещерного монастырского комплекса Давид-Гареджи. Комплекс расположен на несогласованном участке границы двух стран.
"Как результат наших переговоров могу сообщить, что церкви комплекса Давид-Гареджи откроются для грузинского духовенства с завтрашнего дня. Мы шаг за шагом, поэтапно должны достичь серьезного прогресса в этом вопросе", - заявил премьер на правительственном заседании в четверг.
Гахария отметил, что вопрос несогласованных участков границы должен быть решен с учетом интересов обеих стран. Глава правительства также подчеркнул, что псевдопатриотические выходки в такой важной теме недопустимы.
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"Президент Азербайджана заявил, что у нас есть история и география, которая нас связывает. Я полностью согласен с тем, что география и история не разделяет друзей и партнеров, а наоборот, связывает. Именно поэтому у нас был абсолютно открытый разговор о текущих проблемах", - добавил премьер.
Древнейший грузинский пещерный монастырский комплекс Давид-Гареджи расположен на несогласованном участке границы. Ситуация вокруг границы обострилась в конце апреля, когда азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к грузинскому монастырю Удабно - часть комплекса Давид-Гареджи.
В конце мая, спустя восемь лет, возобновила работу совместная комиссия по делимитации и демаркации границы. Власти Грузии призывают население воздерживаться от эмоциональных оценок и дать руководству двух стран время для проведения переговоров в спокойной обстановке.
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