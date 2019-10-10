Рэпер Элджей впервые даст концерты на стадионах

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Элджей (Алексей Узенюк) впервые даст стадионные концерты, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили организаторы шоу.

Музыкант представит новую программу весной 2020 года: 28 марта на ВТБ Арене (Москва) и четвертого апреля в КСК "СИБУР АРЕНЕ" (Санкт-Петербург).

Шоу станут его первыми сольными выступлениями стадионного формата.

Организаторы также пообещали, что зрители услышат новые песни, которые до этого нигде не были представлены.