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РИА Новости
Культура

Рэпер Элджей впервые даст концерты на стадионах

12:58 10.10.2019 (обновлено: 13:09 10.10.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкХип-хоп-исполнитель Элджей
Хип-хоп-исполнитель Элджей
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Элджей (Алексей Узенюк) впервые даст стадионные концерты, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили организаторы шоу.
Музыкант представит новую программу весной 2020 года: 28 марта на ВТБ Арене (Москва) и четвертого апреля в КСК "СИБУР АРЕНЕ" (Санкт-Петербург).
Шоу станут его первыми сольными выступлениями стадионного формата.
Организаторы также пообещали, что зрители услышат новые песни, которые до этого нигде не были представлены.
Элджей — один из самых популярных исполнителей в VK и BOOM. Его треки набрали боле более одного миллиарда прослушиваний. Он также победитель VK Music Awards 2017 и премии MUZ-TV 2018.
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