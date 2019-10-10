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РИА Новости

В ЕР призвали предложившего повысить себе оклад губернатора быть скромнее

12:47 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Неверов выступает на XVIII Съезде партии "Единая Россия"
Сергей Неверов выступает на XVIII Съезде партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Неверов выступает на XVIII Съезде партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов призвал предложившего повысить себе оклад губернатора Иркутской области, члена КПРФ Сергея Левченко быть скромнее.
Ранее сообщалось, что Левченко предложил поднять себе оклад на 44%, до 27 тысяч рублей. Соответствующий документ внесен в Законодательное собрание региона. Руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев рассказал РИА Новости, что повышение зарплаты губернатора Иркутской области связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с 1 октября 2019 года в соответствии с указом президента, сообщил РИА Новости.
"Если бы от этой зарплаты зависели бы зарплаты бюджетников, то тогда это было бы хорошо. Но насколько я понимаю, от этого не зависят зарплаты бюджетников. Поэтому, как говорил их (коммунистов - ред.) вождь товарищ Ленин, нужно быть скромнее", - сказал Неверов журналистам.
Он добавил, что повышение зарплат допустимо, если оно происходит в рамках индексации на уровне инфляции. При этом в Иркутской области, по его словам, "повышение произошло достаточно большое". Неверов отметил, что считает это "не совсем правильным" действием со стороны губернатора, поскольку вместе с повышением оклада главы региона повысится и уровень зарплат его помощников.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Вчера, 07:43РИА Новости
Повышение оклада губернатора Приангарья связано с индексацией зарплат
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Сергей ЛевченкоКПРФГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовИркутская областьРоссияОбщество
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