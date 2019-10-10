В ЕР призвали предложившего повысить себе оклад губернатора быть скромнее

"Если бы от этой зарплаты зависели бы зарплаты бюджетников, то тогда это было бы хорошо. Но насколько я понимаю, от этого не зависят зарплаты бюджетников. Поэтому, как говорил их (коммунистов - ред.) вождь товарищ Ленин, нужно быть скромнее", - сказал Неверов журналистам.