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РИА Новости

Ракета "Ангара" выведет три спутника связи "Экспресс-АМУ" вместо "Протона"

12:46 10.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракет-носителей "Союз", "Протон-М" и "Ангара"
Макеты ракет-носителей Союз, Протон-М и Ангара
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Макеты ракет-носителей "Союз", "Протон-М" и "Ангара". Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Запуски трех телекоммуникационных спутников "Экспресс-АМУ" планируется осуществить на ракетах-носителях "Ангара", это прописали в Федеральной космической программе (ФКП), заявил генеральный директор предприятия "Космическая связь" Юрий Прохоров.
Ранее в проекте ФКП на 2016-2025 годы, имеющемся в распоряжении РИА Новости, предусматривалось использование ракет "Протон-М" для запуска спутников "Экспресс-АМУ3", "Экспресс-АМУ7" и "Экспресс-АМУ4". В июне генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что третья ракета "Ангара-А5" может полететь в 2020 году с космодрома Плесецк с космическим аппаратом "Экспресс".
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"Вопрос по средствам выведения для этих трех спутников открыт. Если следовать букве ФКП, для них предусмотрены ракеты "Ангара", но реалии таковы, что космодром Восточный, с которого эти спутники должны были лететь, в требуемые сроки, скорее всего, готов не будет", - сказал Прохоров, отвечая на вопрос о том, как обстоят дела с ракетами для запуска спутников "Экспресс-АМУ3", "Экспресс-АМУ7" и "Экспресс-АМУ4". Его слова приводятся в материалах на сайте предприятия.
"Федеральное агентство связи в тесном контакте с Роскосмосом и правительством РФ занимается этим вопросом", - добавил он.
Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" изготавливаются компанией "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева в интересах предприятия "Космическая связь" со сроком запуска в 2021 году. Спутник "Экспресс-АМУ4" еще не заказан.
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Протон-МКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосИнформационные спутниковые системыРИА Наука
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