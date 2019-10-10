Ракета "Ангара" выведет три спутника связи "Экспресс-АМУ" вместо "Протона"

Ранее в проекте ФКП на 2016-2025 годы, имеющемся в распоряжении РИА Новости, предусматривалось использование ракет "Протон-М" для запуска спутников "Экспресс-АМУ3", "Экспресс-АМУ7" и "Экспресс-АМУ4". В июне генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что третья ракета "Ангара-А5" может полететь в 2020 году с космодрома Плесецк с космическим аппаратом "Экспресс".

"Вопрос по средствам выведения для этих трех спутников открыт. Если следовать букве ФКП, для них предусмотрены ракеты "Ангара", но реалии таковы, что космодром Восточный, с которого эти спутники должны были лететь, в требуемые сроки, скорее всего, готов не будет", - сказал Прохоров, отвечая на вопрос о том, как обстоят дела с ракетами для запуска спутников "Экспресс-АМУ3", "Экспресс-АМУ7" и "Экспресс-АМУ4". Его слова приводятся в материалах на сайте предприятия.