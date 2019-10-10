Зеленский заявил, что пока думает об увольнении Кличко

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока думает насчет увольнения мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской горгосадминистрации, но считает, что функции мэра и главы горадминистрации должны быть разделены.
Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства. Сейчас глава КГГА является одновременно мэром украинской столицы.
"Почему я не уволил - я думаю об этом. Я думаю, что эти функции должны быть разделены. Я общался с ним (Кличко - ред.). Я не вижу конфликта в этом вопросе, у него одна мысль, у меня - другая", - сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские СМИ.
Также украинский президент заявил, что обязательно еще поговорит с Кличко, перед тем, как будет принимать решение об его увольнении.