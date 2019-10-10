Зеленский заявил, что пока думает об увольнении Кличко

"Почему я не уволил - я думаю об этом. Я думаю, что эти функции должны быть разделены. Я общался с ним (Кличко - ред.). Я не вижу конфликта в этом вопросе, у него одна мысль, у меня - другая", - сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские СМИ.