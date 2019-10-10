Эд Ширан и принц Гарри встретились в День психического здоровья

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Британский музыкант Эд Ширан встретился с принцем Гарри на территории Кенсингтонского дворца в День психического здоровья, о чем певец рассказал в своем инстаграме.
Встреча музыкант и герцога Сассекского прошла под шуточным девизом "Рыжеволосые объединяются".
"Я и принц Гарри хотим, чтобы не только сегодня, но и каждый день вы заботились о себе, своих друзьях и окружающих. Не нужно страдать в тишине — расскажите, как вы себя чувствуете, как у вас дела, и будьте готовы обратиться за помощью, когда вам это нужно, и знайте, что мы все вместе", — написал певец.
Они также обсудили, что Ширану было бы неплохо написать песню, чтобы донести до большего количества людей важность этого дня.
"Тексты на эту тему повысили бы осведомленность", — прокомментировал принц Гарри.
Всемирный день психического здоровья проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 1992 года. Цель — рассказать обществу о проблемах, связанных с этой темой, а также помогать тем, кто нуждается.