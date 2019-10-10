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РИА Новости
Культура

Эд Ширан и принц Гарри встретились в День психического здоровья

20:26 10.10.2019
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© AP Photo / Joel C Ryan,Adrian DennisБританский поп-музыкант Эдвард Ширан и Принц Гарри
Британский поп-музыкант Эдвард Ширан и Принц Гарри
© AP Photo / Joel C Ryan,Adrian Dennis
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Британский музыкант Эд Ширан встретился с принцем Гарри на территории Кенсингтонского дворца в День психического здоровья, о чем певец рассказал в своем инстаграме.
Встреча музыкант и герцога Сассекского прошла под шуточным девизом "Рыжеволосые объединяются".

"Я и принц Гарри хотим, чтобы не только сегодня, но и каждый день вы заботились о себе, своих друзьях и окружающих. Не нужно страдать в тишине — расскажите, как вы себя чувствуете, как у вас дела, и будьте готовы обратиться за помощью, когда вам это нужно, и знайте, что мы все вместе", — написал певец.

Они также обсудили, что Ширану было бы неплохо написать песню, чтобы донести до большего количества людей важность этого дня.

"Тексты на эту тему повысили бы осведомленность", — прокомментировал принц Гарри.

Всемирный день психического здоровья проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 1992 года. Цель — рассказать обществу о проблемах, связанных с этой темой, а также помогать тем, кто нуждается.
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