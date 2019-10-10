Эд Ширан и принц Гарри встретились в День психического здоровья

"Я и принц Гарри хотим, чтобы не только сегодня, но и каждый день вы заботились о себе, своих друзьях и окружающих. Не нужно страдать в тишине — расскажите, как вы себя чувствуете, как у вас дела, и будьте готовы обратиться за помощью, когда вам это нужно, и знайте, что мы все вместе", — написал певец.