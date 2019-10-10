Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья ( World Mental Health Day ). Он проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью информирования общества о проблемах психического здоровья и мобилизации усилия в поддержку укрепления психического здоровья.

Психическое здоровье – это состояние благополучия , в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. В этом позитивном смысле психическое здоровье является основой благополучия человека и эффективной деятельности общества.

Психическое здоровье человека с начала XXI века относится к числу приоритетных направлений деятельности любого развитого общества. Эта тема выходит далеко за пределы узкопрофессионального обсуждения, а практическое решение связанных с ней проблем требует междисциплинарного, межведомственного и межсекторного подходов фактически в каждой стране.

В качестве обязательных участников любой современной системы охраны психического здоровья населения выступают как государственные структуры (здравоохранение, образование, социальная защита, охрана труда, спорт, культура и искусство), так и некоммерческие организации . Уровень психического здоровья человека определяется многочисленными социальными, психологическими и биологическими факторами. Плохое психическое здоровье связано также с быстрыми социальными изменениями, стрессовыми условиями на работе, социальным отчуждением, нездоровым образом жизни, физическим нездоровьем и др.

По данным ВОЗ, к 2020 году в мире психические расстройства войдут в первую пятерку заболеваний, ведущих к потере трудоспособности. Психические расстройства – это вторая наиболее существенная причина бремени болезней в Европейском регионе и наиболее частая причина инвалидности

Одно из распространенных психических заболеваний – это депрессия . В настоящее время ей страдают около 264 миллионов человек, причем некоторые из этих людей также страдают от симптомов тревожности. Согласно недавнему исследованию, выполненному под руководством ВОЗ, снижение производительности труда, связанное с депрессией и тревожными расстройствами, согласно оценкам, ежегодно обходится глобальной экономике в один триллион долларов.

Не менее важной проблемой являются суициды, которые в ряде случаев связаны с депрессией

По данным ВОЗ, ежегодно почти 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством и гораздо больше людей совершают попытки суицида. Каждое самоубийство – трагедия, приносящая горе семьям, обществу и странам. Самоубийства происходят в самых различных возрастных группах и являются второй ведущей причиной смерти людей в возрасте 15-29 лет во всем мире.

По статистике ВОЗ, в более богатых странах мужчины совершают самоубийства в три раза чаще, чем женщины, а в странах с низким и средним уровнем дохода соотношение мужских и женских самоубийств составляет всего 1,5 к 1. В целом самоубийства составляют 50% всех смертей от насильственных причин среди мужчин и 71% среди женщин.

Предотвращение самоубийств требует взаимодействия различных сегментов общества, таких как здравоохранение, образование, трудоустройство, законодательство, оборона, политика и СМИ.

Эта работа должна иметь всесторонний характер, быть интегрированной, поскольку ни один отдельно взятый подход не может оказать влияние на такую сложную проблему, как суицид.

Одной из признанных стратегий профилактики самоубийств является диагностирование и лечение психических расстройств, обследование и оказание помощи лицам, совершившим суицидальную попытку.

В России в последние годы наблюдается сокращение числа самоубийств.

По данным Росстата , в 2014 году 27 066 человек скончались в результате самоубийства, в 2017 году – 20 278 человек, в 2018 году – 18 206 человек

В настоящее время ведется разработка национальной стратегии по профилактике самоубийств с участием представителей Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского.

Россиянин, имеющий суицидальные мысли, может обратиться за помощью в общероссийские службы "Телефон доверия", ориентированные на определенные группы населения (дети, подростки и их родители, женщины, подвергшиеся домашнему насилию, больные онкологией и их близкие) или в региональную службу "Телефон доверия".

Большое внимание в России уделяется профилактике суицидов среди несовершеннолетних, число которых, по данным министерства здравоохранения РФ, находится на невысоком уровне и не превышает числа детских и подростковых суицидов в Европе.

В сентябре 2019 года правительство РФ утвердило комплекс мер до 2020 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних. Комплекс предусматривает проведение в образовательных учреждениях мероприятий для родителей, освещение вопросов психологических особенностей детей, в том числе необходимости своевременного обращения к психологам и психиатрам в случае неадекватного поведения несовершеннолетних. Среди мер профилактики – проведение обучающих семинаров, лекций для педагогов, школьных врачей, психологов и других специалистов, занятых работой с детьми и подростками. В перечень мер также входят мониторинг интернета на предмет призывов к суициду и ограничения доступа (блокирование) к суицидальному контенту. Признана необходимость проведения тренингов и индивидуальных психологических консультаций по формированию позитивного мышления у несовершеннолетних.