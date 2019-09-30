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РИА Новости

Минздрав рассказал о низком уровне суицидов несовершеннолетних в России

13:36 30.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве
Мужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число суицидов несовершеннолетних в России находится на невысоком уровне и не превышает числа детских и подростковых суицидов в Европе, заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
Дмитрий Медведев
27 сентября, 22:01РИА Новости
Медведев утвердил комплекс мер по усилению профилактики детских суицидов
На заседании оргкомитета Национального форума "Здоровье и безопасность детей" замглавы ведомства отметил, что показатель самоубийств среди населения является индикатором психического здоровья и социального благополучия общества. Как добавил Краевой, сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних имеет особую социальную значимость.
"Следует отметить, что частота суицидов среди несовершеннолетних в нашей стране находится на невысоком уровне и не превышает соответствующих показателей в странах мира и Европы", - сказал он.
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Сергей КраевойЗдоровье - Общество
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