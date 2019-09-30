Минздрав рассказал о низком уровне суицидов несовершеннолетних в России

Мужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число суицидов несовершеннолетних в России находится на невысоком уровне и не превышает числа детских и подростковых суицидов в Европе, заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

На заседании оргкомитета Национального форума "Здоровье и безопасность детей" замглавы ведомства отметил, что показатель самоубийств среди населения является индикатором психического здоровья и социального благополучия общества. Как добавил Краевой, сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних имеет особую социальную значимость.