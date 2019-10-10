Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T12:43Z
https://ria.ru/20191010/1559620510.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155269/42/1552694227_0:0:3068:1726_1036x0_80_0_0_b2fdc70671113b0e2027e08ff0cb2f98.jpg
РИА Новости

В России число семей без цифрового ТВ сократится до 20 тысяч к концу года

12:43 10.10.2019
164
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
Переход с аналогового на цифровое телевещание . Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Число семей без цифрового телевидения сократится до менее чем 20 тысяч к концу года, абсолютное большинство из них отказались от установки необходимого оборудования по собственному желанию, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.
Переход на цифровое телевидение в России полностью завершается 14 октября. Вместе с установкой оборудования для интернета в поселениях смонтировали аппаратуру, которая обеспечит пользователей мобильной связью и интернетом на телефонах.
Воздушно-акробатическое цифровое шоу в Симферополе
5 октября, 14:38РИА Новости
Крым стал первым регионом, получившим третий мультиплекс цифрового ТВ
"В четвертом этапе очень высокий процент домохозяйств – 236 тысяч – были вне зоны спутникового покрытия. Сейчас осталось 10 тысяч. Более того, мы и эти 10 тысяч сократим. К концу этого года менее 20 тысяч не будут иметь телевидение, и подавляющее большинство из них – те, кто сами приняли решение отказаться", - рассказал Волин на заседании комиссии по цифровизации телевидения в Совете Федерации.
От 600 до 800 тысяч приставок, по словам Волина, необходимо было закупить в представленных в рамках четвертого этапа регионах (Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Оренбургская, Челябинская области, Севастополь, Забайкальский край и так далее). 560 тысяч приставок уже приобретены, работа по их распространению ведется и по линии торговых сетей, по отделениям Почты России (72 тысячи). Кроме того, регионам четвертого этапа продано 300 тысяч телевизионных приводов.
Цифровое телевидение
9 октября, 16:12РИА Новости
Ритейлеры заявили о росте спроса на ТВ-приставки в ряде регионов
"Отдельная ситуация была с Забайкальем, из-за лесных пожаров были очевидные сложности. Там 250 стоит станций, этот регион изначально выделялся. Кроме этого, около шести тысяч семей находились вне зоны спутникового покрытия. 76 миллионов рублей было выделено из резервного фонда специальным решением президента на этот регион. Договор с министерством был подписан вчера, но мы договорились с операторами спутникового телевидения, чтобы они начали установку оборудования заранее", - добавил Волин.
Почти 960 миллионов рублей, как рассказал Волин, было заложено на помощь льготникам. Отдельной категорией стала работа с ветеранами: обеспечить цифровым телевидением должны были каждого из них, причем не по заявительному принципу. На данный момент, по словам замглавы Минкомсвязи, нет ни одного ветерана, у которого не было бы цифрового телевидения. Еще 70 тысяч человек получили консультации по телефону.
Пульт от телевизора
9 октября, 09:11РИА Новости
Бесплатный доступ к цифровому телевидению получили 98,4% россиян
"Цифровизация телевидения – это только часть цифровизации экономики, но очень важная часть. Все прошло гораздо лучше, чем ожидалось, и в целом – очень хорошо", - добавил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.
000000
Обсудить 0
Алексей ВолинСовет Федерации РФАлексей ПушковЗабайкальский крайТехнологииОбщество
Рекомендуем
Телевизионная приставка для приема спутникового телевидения
Минкомсвязи продолжит мониторинг итогов после перехода на "цифру"
РИА
Новости
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Челябинская область готова к переходу на цифровое телевидение
ТВ-пульт
В Калужской области рассказали о горячей линии по переходу на "цифру"
Молодой человек работает за компьютером
Роскомнадзор поддержал проект о значимых информресурсах
Лента
новостей
Чита
В Забайкалье завершаются работы по подключению к цифровому вещанию
Полиция
Главу проекта "Пробок.нет" допросили как свидетеля по делу о мошенничестве
Горнисты всесоюзного лагеря Артек играют утреннюю побудку
В Минпросвещения заявили, что "Артек" стал лучше, чем в советское время
Приставка для приема цифрового телевизионного сигнала
Запасы ТВ-приставок для перехода на "цифру" в разы превышают спрос
Цифровое телевидение
Ритейлеры заявили о росте спроса на ТВ-приставки в ряде регионов
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Альтернативы "формуле Штайнмайера" по Донбассу пока нет, заявил Зеленский
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
В Госдуме назвали условие для возобновления "нормандского формата"
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Россия намерена добиваться диалога Анкары и Дамаска, заявил Лавров
Пульт от телевизора
Бесплатный доступ к цифровому телевидению получили 98,4% россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния