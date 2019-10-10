В России число семей без цифрового ТВ сократится до 20 тысяч к концу года

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Число семей без цифрового телевидения сократится до менее чем 20 тысяч к концу года, абсолютное большинство из них отказались от установки необходимого оборудования по собственному желанию, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

Переход на цифровое телевидение в России полностью завершается 14 октября. Вместе с установкой оборудования для интернета в поселениях смонтировали аппаратуру, которая обеспечит пользователей мобильной связью и интернетом на телефонах.

"В четвертом этапе очень высокий процент домохозяйств – 236 тысяч – были вне зоны спутникового покрытия. Сейчас осталось 10 тысяч. Более того, мы и эти 10 тысяч сократим. К концу этого года менее 20 тысяч не будут иметь телевидение, и подавляющее большинство из них – те, кто сами приняли решение отказаться", - рассказал Волин на заседании комиссии по цифровизации телевидения в Совете Федерации.

От 600 до 800 тысяч приставок, по словам Волина, необходимо было закупить в представленных в рамках четвертого этапа регионах (Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Оренбургская, Челябинская области, Севастополь, Забайкальский край и так далее). 560 тысяч приставок уже приобретены, работа по их распространению ведется и по линии торговых сетей, по отделениям Почты России (72 тысячи). Кроме того, регионам четвертого этапа продано 300 тысяч телевизионных приводов.

"Отдельная ситуация была с Забайкальем, из-за лесных пожаров были очевидные сложности. Там 250 стоит станций, этот регион изначально выделялся. Кроме этого, около шести тысяч семей находились вне зоны спутникового покрытия. 76 миллионов рублей было выделено из резервного фонда специальным решением президента на этот регион. Договор с министерством был подписан вчера, но мы договорились с операторами спутникового телевидения, чтобы они начали установку оборудования заранее", - добавил Волин.

Почти 960 миллионов рублей, как рассказал Волин, было заложено на помощь льготникам. Отдельной категорией стала работа с ветеранами: обеспечить цифровым телевидением должны были каждого из них, причем не по заявительному принципу. На данный момент, по словам замглавы Минкомсвязи, нет ни одного ветерана, у которого не было бы цифрового телевидения. Еще 70 тысяч человек получили консультации по телефону.