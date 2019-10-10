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РИА Новости

Главу проекта "Пробок.нет" допросили как свидетеля по делу о мошенничестве

12:37 10.10.2019 (обновлено: 12:45 10.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский сообщил, что его допросили как свидетеля по делу о мошенничестве со страховой компанией, так как в 2016 году мошенники вписали его данные в качестве участника вымышленного ДТП.
Экспертный центр Пробок.нет, автономная некоммерческая организация, был создан в 2010 году. Его основная идея заключается в реализации проектов в области дорожного движения - переразметка, регулировка светофоров, расстановка дорожных знаков, а также разработка поправок и нововведений в ПДД и ГоСТы. Ранее в Telegram сообщалось, что в офис "Пробок.нет" пришли следователи, которые допрашивают Шумского.
"Меня действительно допрашивали по делу о мошенничестве со страховой компанией. ... Я как свидетель. Потерпевший - страховая компания. С меня по ошибке списали деньги. Хотя денег лишился я, но я только свидетель. Фактически я себя считаю потерпевшим", - сказал РИА Новости Шумский.
По его словам, три года назад мошенники придумали ДТП, в котором он никогда не участвовал, и вписали его данные.
"В результате получилось, что страховая регрессом списала с меня эти деньги. А я в этом ДТП никогда не участвовал, при этом я в Волгограде никогда не был на тот момент. То есть все абсолютно на ровном месте было придумано, за исключением того, что деньги с меня списали настоящие - 51 тысячу 700 рублей. И сейчас это выяснилось, спустя три года, не тогда, а вот сейчас. Сейчас списали деньги. Возбудили дело, ищут этих мошенников. Я надеюсь, их посадят", - добавил руководитель проекта.
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