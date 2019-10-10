Главу проекта "Пробок.нет" допросили как свидетеля по делу о мошенничестве

Экспертный центр Пробок.нет, автономная некоммерческая организация, был создан в 2010 году. Его основная идея заключается в реализации проектов в области дорожного движения - переразметка, регулировка светофоров, расстановка дорожных знаков, а также разработка поправок и нововведений в ПДД и ГоСТы. Ранее в Telegram сообщалось, что в офис "Пробок.нет" пришли следователи, которые допрашивают Шумского.

"Меня действительно допрашивали по делу о мошенничестве со страховой компанией. ... Я как свидетель. Потерпевший - страховая компания. С меня по ошибке списали деньги. Хотя денег лишился я, но я только свидетель. Фактически я себя считаю потерпевшим", - сказал РИА Новости Шумский.

"В результате получилось, что страховая регрессом списала с меня эти деньги. А я в этом ДТП никогда не участвовал, при этом я в Волгограде никогда не был на тот момент. То есть все абсолютно на ровном месте было придумано, за исключением того, что деньги с меня списали настоящие - 51 тысячу 700 рублей. И сейчас это выяснилось, спустя три года, не тогда, а вот сейчас. Сейчас списали деньги. Возбудили дело, ищут этих мошенников. Я надеюсь, их посадят", - добавил руководитель проекта.