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РИА Новости

В Минпросвещения заявили, что "Артек" стал лучше, чем в советское время

12:20 10.10.2019 (обновлено: 16:49 10.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Акимов / Перейти в фотобанкГорнисты всесоюзного лагеря "Артек" играют утреннюю побудку
Горнисты всесоюзного лагеря Артек играют утреннюю побудку
© РИА Новости / Владимир Акимов
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ЯЛТА, 10 окт – РИА Новости. Международный детский центр "Артек" за последние пять лет не только вернул себе былую славу, но и стал лучше, чем в советское время, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович.
"Артек" – это наша общая гордость и одна из визитных карточек Крыма. За пять лет были приложены огромные усилия, чтобы "Артек" не просто вернул себе былую советскую славу, но сейчас он стал даже лучше, чем в советское время и по количеству детей, и по уровню развития инфраструктуры, и уровню работы с детьми", - сказал Зенькович журналистам в рамках IV Всероссийского форума организаторов детского отдыха и оздоровления.
В Артеке прошел детский полуфинал конкурса Доброволец России – 2019
19 сентября, 12:55Школа волонтера
В "Артеке" прошел детский полуфинал конкурса "Доброволец России – 2019"
IV Всероссийский форум организаторов детского отдыха и оздоровления проходит в "Ареке" 10-11 октября. В обсуждении принимают участие более тысячи делегатов, в числе которых руководители федеральных министерств и ведомств, представители региональных органов исполнительной власти и профессионалы сферы детского отдыха из различных субъектов РФ.
Международный детский центр "Артек" был основан 16 июня 1925 года как пионерский лагерь для организованного отдыха и оздоровления детей на южном берегу Крыма. Полномочия учредителя детского центра "Артек" возложены на правительство в декабре 2018 года, ранее эти функции выполняло министерство просвещения.
Рай для детей в Крыму. Как бесплатно отправить ребенка в "Артек"
© РИА Новости / Олеся Печенкина

"Это классная возможность лучше узнать друг друга в непривычной среде, — поделился впечатлениями участник 117-километрового маршрута "Большая Севастопольская тропа" Майрбек Юсупов из Чечни. — Когда мы шли, помогали друг другу, смотрели, чтобы никто не отставал. Это воспитывает чувство ответственности за того, кто рядом".

В турслете 3-4 октября участвовали 1200 детей старше четырнадцати лет. Они отправились в поход на Торопову дачу, ночевали в палатках. Кроме того, подростки осваивали скалолазание, учились ориентироваться на местности, участвовали в историко-краеведческих мастер-классах, конкурсе туристической песни и обучались технике выживания в полевых условиях.

Большой туристический слет Артека на Троповой Даче.
1 из 12

"Это классная возможность лучше узнать друг друга в непривычной среде, — поделился впечатлениями участник 117-километрового маршрута "Большая Севастопольская тропа" Майрбек Юсупов из Чечни. — Когда мы шли, помогали друг другу, смотрели, чтобы никто не отставал. Это воспитывает чувство ответственности за того, кто рядом".

В турслете 3-4 октября участвовали 1200 детей старше четырнадцати лет. Они отправились в поход на Торопову дачу, ночевали в палатках. Кроме того, подростки осваивали скалолазание, учились ориентироваться на местности, участвовали в историко-краеведческих мастер-классах, конкурсе туристической песни и обучались технике выживания в полевых условиях.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
© РИА Новости / Олеся Печенкина

"Для походов в Крыму есть все, что надо: это очень красивая и доступная местность, здесь много интересного, богатая история, к тому же культивируется не только спортивная подготовка, но и воспитывается дух патриотизма", — отметил присутствующий на слете российский путешественник, член научного совета Русского географического общества Константин Мержоев.

По его словам, когда ребенок возвращается из таких походов или экспедиции, его не узнают: "Это уже взрослые люди, способные решить проблемы, которые иногда ставят в тупик их родителей. Экспедиции очень закаляют характер".

Большой туристический слет Артека на Троповой Даче.
2 из 12

"Для походов в Крыму есть все, что надо: это очень красивая и доступная местность, здесь много интересного, богатая история, к тому же культивируется не только спортивная подготовка, но и воспитывается дух патриотизма", — отметил присутствующий на слете российский путешественник, член научного совета Русского географического общества Константин Мержоев.

По его словам, когда ребенок возвращается из таких походов или экспедиции, его не узнают: "Это уже взрослые люди, способные решить проблемы, которые иногда ставят в тупик их родителей. Экспедиции очень закаляют характер".

© РИА Новости / Олеся Печенкина
© РИА Новости / Олеся Печенкина

После восхождения по маршруту Виа Феррата (перемещение по участку скалы, специально оборудованному металлическими конструкциями), детей обучали скалолазанию и хождению по тросу. Страховка помогает участникам преодолеть страх высоты.

"Это такой выброс адреналина, очень круто! Не знала, что подъем на гору может вызвать подобные ощущения. Раньше думала, что это лишь опасно и страшно, но теперь смотрю на все по-другому", — рассказала Зиля Дарзиманова из Альметьевска.

Большой туристический слет Артека на Троповой Даче.
3 из 12

После восхождения по маршруту Виа Феррата (перемещение по участку скалы, специально оборудованному металлическими конструкциями), детей обучали скалолазанию и хождению по тросу. Страховка помогает участникам преодолеть страх высоты.

"Это такой выброс адреналина, очень круто! Не знала, что подъем на гору может вызвать подобные ощущения. Раньше думала, что это лишь опасно и страшно, но теперь смотрю на все по-другому", — рассказала Зиля Дарзиманова из Альметьевска.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
© РИА Новости / Олеся Печенкина

"Артек" был открыт на южном берегу Крыма в поселке Гурзуф в июне 1925 года. Это был лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом. На первую смену приехали 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и крымских городов. Они жили в четырех больших брезентовых палатках.

Считается, что название лагерю дала протекающая в этой местности одноименная река. Происхождение самого слова связывают с древнегреческим "ортеки" — перепелка. Существует даже устойчивое выражение "Артек — перепелиный островок".

Международный детский центр Артек.
4 из 12

"Артек" был открыт на южном берегу Крыма в поселке Гурзуф в июне 1925 года. Это был лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом. На первую смену приехали 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и крымских городов. Они жили в четырех больших брезентовых палатках.

Считается, что название лагерю дала протекающая в этой местности одноименная река. Происхождение самого слова связывают с древнегреческим "ортеки" — перепелка. Существует даже устойчивое выражение "Артек — перепелиный островок".

© РИА Новости / Олеся Печенкина
© РИА Новости / Олеся Печенкина

До "Артека" здесь был один из лучших курортов России Суук-Су. Он был открыт в 1903 году Ольгой Соловьевой, гражданской женой известного инженера Владимира Березина. Она хотела построить в России здравницу европейского уровня. Задумка удалась: Суук-Су прозвали "крымским Монте-Карло": шесть гостиниц, русская баня, молочные фермы и купальни на берегу моря. Курорт быстро обрел популярность, здесь отдыхали Александр Куприн, Иван Бунин, Василий Суриков и даже Григорий Распутин.

Международный центр Артек. Лагерь Лазурный.
5 из 12

До "Артека" здесь был один из лучших курортов России Суук-Су. Он был открыт в 1903 году Ольгой Соловьевой, гражданской женой известного инженера Владимира Березина. Она хотела построить в России здравницу европейского уровня. Задумка удалась: Суук-Су прозвали "крымским Монте-Карло": шесть гостиниц, русская баня, молочные фермы и купальни на берегу моря. Курорт быстро обрел популярность, здесь отдыхали Александр Куприн, Иван Бунин, Василий Суриков и даже Григорий Распутин.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
© РИА Новости / Олеся Печенкина

Рядом располагалась дача Антона Павловича Чехова. Он дружил с Соловьевой и написал об открытии курорта в ялтинской газете "Крымский курьер".

В "Артеке" очень гордятся этим соседством (в домике сейчас музей). Говорят, здесь писатель работал над первой частью "Трех сестер".

Артек. Дача А.П. Чехова
6 из 12

Рядом располагалась дача Антона Павловича Чехова. Он дружил с Соловьевой и написал об открытии курорта в ялтинской газете "Крымский курьер".

В "Артеке" очень гордятся этим соседством (в домике сейчас музей). Говорят, здесь писатель работал над первой частью "Трех сестер".

© РИА Новости / Олеся Печенкина
© РИА Новости / Олеся Печенкина

В 1917 году Федор Шаляпин купил у Ольги Соловьевой за десять тысяч рублей мыс Султанка (его еще называли "Пушкинская скала"), возвышающийся над морем на 40 метров. Об этой сделке свидетельствует купчая, хранящаяся в музее "Артека".

Новый хозяин переименовал мыс в "Шаляпинский утес" и планировал построить тут замок искусств для молодежи. Революция 1917 года и последующая эмиграция певца не позволили реализовать эту идею.

Артек. Мыс Султанка
7 из 12

В 1917 году Федор Шаляпин купил у Ольги Соловьевой за десять тысяч рублей мыс Султанка (его еще называли "Пушкинская скала"), возвышающийся над морем на 40 метров. Об этой сделке свидетельствует купчая, хранящаяся в музее "Артека".

Новый хозяин переименовал мыс в "Шаляпинский утес" и планировал построить тут замок искусств для молодежи. Революция 1917 года и последующая эмиграция певца не позволили реализовать эту идею.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
© РИА Новости / Олеся Печенкина

В начале 1960-х архитектор Анатолий Полянский начал работать над проектом "Большой Артек".

В 1967 году смонтировали мозаичное панно "Дружба" из цветных крымских камней.

В 1969-м на территории лагеря уже насчитывалось 150 зданий, среди них — школа, киностудия, три бассейна, стадион на 7000 мест и несколько развлекательных детских площадок.

"Артек" признается одним из лучших произведений советской архитектуры, воплотивших в себе эстетику своего времени.

Международный детский центр Артек. Панно Дружба.
8 из 12

В начале 1960-х архитектор Анатолий Полянский начал работать над проектом "Большой Артек".

В 1967 году смонтировали мозаичное панно "Дружба" из цветных крымских камней.

В 1969-м на территории лагеря уже насчитывалось 150 зданий, среди них — школа, киностудия, три бассейна, стадион на 7000 мест и несколько развлекательных детских площадок.

"Артек" признается одним из лучших произведений советской архитектуры, воплотивших в себе эстетику своего времени.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
© РИА Новости / Олеся Печенкина

"Сегодня в "Артеке" десять лагерей. Самый старший из них — "Лазурный" — основан в 1937 году. Через восемь лет к нему присоединился "Кипарисный", а после начала реализации проекта "Большой Артек" открылись еще восемь лагерей: "Морской", "Озерный", "Речной", "Лесной", "Полевой", "Янтарный", "Алмазный" и "Хрустальный". Сейчас строится одиннадцатый лагерь — "Солнечный". Открыть его планируют в 2020 году", — рассказывает главный консультант по музейно-экскурсионным программам "Артека" Татьяна Григорец.

Международный детский центр Артек.
9 из 12

"Сегодня в "Артеке" десять лагерей. Самый старший из них — "Лазурный" — основан в 1937 году. Через восемь лет к нему присоединился "Кипарисный", а после начала реализации проекта "Большой Артек" открылись еще восемь лагерей: "Морской", "Озерный", "Речной", "Лесной", "Полевой", "Янтарный", "Алмазный" и "Хрустальный". Сейчас строится одиннадцатый лагерь — "Солнечный". Открыть его планируют в 2020 году", — рассказывает главный консультант по музейно-экскурсионным программам "Артека" Татьяна Григорец.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
© РИА Новости / Олеся Печенкина

Путевки в "Артек" выделяются детям за достижения в учебе, творчестве, спорте и активную общественную деятельность. Здесь работает система, напоминающая отбор на бюджетные места в вузы.

Чтобы получить бесплатную путевку, нужно зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе "Путевка", заполнить профиль, указать свои достижения (нужно загрузить в систему полученные грамоты и дипломы, накопив за них 150 баллов за три года) и подать заявку на поездку.

Артек. Дети готовятся к большому туристическому слету.
10 из 12

Путевки в "Артек" выделяются детям за достижения в учебе, творчестве, спорте и активную общественную деятельность. Здесь работает система, напоминающая отбор на бюджетные места в вузы.

Чтобы получить бесплатную путевку, нужно зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе "Путевка", заполнить профиль, указать свои достижения (нужно загрузить в систему полученные грамоты и дипломы, накопив за них 150 баллов за три года) и подать заявку на поездку.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
© РИА Новости / Олеся Печенкина

"Артек" принимает детей круглый год. В школе при лагере обучаются не только артековцы, но и жители Гурзуфа. Осенью, зимой и весной лагерь принимает детей с 11 до 17 лет, а летом — с восьми лет.

Девяносто пять процентов школьников отдыхают в "Артеке" бесплатно. Коммерческих путевок выделяется немного. Трехнедельная смена обойдется родителям примерно в 80 тысяч рублей. Побывать в лагере можно не чаще одного раза в год.

Большой туристический слет Артека на Троповой Даче.
11 из 12

"Артек" принимает детей круглый год. В школе при лагере обучаются не только артековцы, но и жители Гурзуфа. Осенью, зимой и весной лагерь принимает детей с 11 до 17 лет, а летом — с восьми лет.

Девяносто пять процентов школьников отдыхают в "Артеке" бесплатно. Коммерческих путевок выделяется немного. Трехнедельная смена обойдется родителям примерно в 80 тысяч рублей. Побывать в лагере можно не чаще одного раза в год.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
© РИА Новости / Олеся Печенкина

За 94 года существования "Артек" принял более полутора миллионов детей. Артековцами были ставшие впоследствии знаменитыми артист Владимир Винокур, оперная певица Анна Нетребко, режиссер Павел Чухрай, политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада, журналист Леонид Парфенов, футболист и тренер Георгий Ярцев.

Международный детский центр Артек.
12 из 12

За 94 года существования "Артек" принял более полутора миллионов детей. Артековцами были ставшие впоследствии знаменитыми артист Владимир Винокур, оперная певица Анна Нетребко, режиссер Павел Чухрай, политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада, журналист Леонид Парфенов, футболист и тренер Георгий Ярцев.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
1 из 12

"Это классная возможность лучше узнать друг друга в непривычной среде, — поделился впечатлениями участник 117-километрового маршрута "Большая Севастопольская тропа" Майрбек Юсупов из Чечни. — Когда мы шли, помогали друг другу, смотрели, чтобы никто не отставал. Это воспитывает чувство ответственности за того, кто рядом".

В турслете 3-4 октября участвовали 1200 детей старше четырнадцати лет. Они отправились в поход на Торопову дачу, ночевали в палатках. Кроме того, подростки осваивали скалолазание, учились ориентироваться на местности, участвовали в историко-краеведческих мастер-классах, конкурсе туристической песни и обучались технике выживания в полевых условиях.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
2 из 12

"Для походов в Крыму есть все, что надо: это очень красивая и доступная местность, здесь много интересного, богатая история, к тому же культивируется не только спортивная подготовка, но и воспитывается дух патриотизма", — отметил присутствующий на слете российский путешественник, член научного совета Русского географического общества Константин Мержоев.

По его словам, когда ребенок возвращается из таких походов или экспедиции, его не узнают: "Это уже взрослые люди, способные решить проблемы, которые иногда ставят в тупик их родителей. Экспедиции очень закаляют характер".

© РИА Новости / Олеся Печенкина
3 из 12

После восхождения по маршруту Виа Феррата (перемещение по участку скалы, специально оборудованному металлическими конструкциями), детей обучали скалолазанию и хождению по тросу. Страховка помогает участникам преодолеть страх высоты.

"Это такой выброс адреналина, очень круто! Не знала, что подъем на гору может вызвать подобные ощущения. Раньше думала, что это лишь опасно и страшно, но теперь смотрю на все по-другому", — рассказала Зиля Дарзиманова из Альметьевска.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
4 из 12

"Артек" был открыт на южном берегу Крыма в поселке Гурзуф в июне 1925 года. Это был лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом. На первую смену приехали 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и крымских городов. Они жили в четырех больших брезентовых палатках.

Считается, что название лагерю дала протекающая в этой местности одноименная река. Происхождение самого слова связывают с древнегреческим "ортеки" — перепелка. Существует даже устойчивое выражение "Артек — перепелиный островок".

© РИА Новости / Олеся Печенкина
5 из 12

До "Артека" здесь был один из лучших курортов России Суук-Су. Он был открыт в 1903 году Ольгой Соловьевой, гражданской женой известного инженера Владимира Березина. Она хотела построить в России здравницу европейского уровня. Задумка удалась: Суук-Су прозвали "крымским Монте-Карло": шесть гостиниц, русская баня, молочные фермы и купальни на берегу моря. Курорт быстро обрел популярность, здесь отдыхали Александр Куприн, Иван Бунин, Василий Суриков и даже Григорий Распутин.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
6 из 12

Рядом располагалась дача Антона Павловича Чехова. Он дружил с Соловьевой и написал об открытии курорта в ялтинской газете "Крымский курьер".

В "Артеке" очень гордятся этим соседством (в домике сейчас музей). Говорят, здесь писатель работал над первой частью "Трех сестер".

© РИА Новости / Олеся Печенкина
7 из 12

В 1917 году Федор Шаляпин купил у Ольги Соловьевой за десять тысяч рублей мыс Султанка (его еще называли "Пушкинская скала"), возвышающийся над морем на 40 метров. Об этой сделке свидетельствует купчая, хранящаяся в музее "Артека".

Новый хозяин переименовал мыс в "Шаляпинский утес" и планировал построить тут замок искусств для молодежи. Революция 1917 года и последующая эмиграция певца не позволили реализовать эту идею.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
8 из 12

В начале 1960-х архитектор Анатолий Полянский начал работать над проектом "Большой Артек".

В 1967 году смонтировали мозаичное панно "Дружба" из цветных крымских камней.

В 1969-м на территории лагеря уже насчитывалось 150 зданий, среди них — школа, киностудия, три бассейна, стадион на 7000 мест и несколько развлекательных детских площадок.

"Артек" признается одним из лучших произведений советской архитектуры, воплотивших в себе эстетику своего времени.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
9 из 12

"Сегодня в "Артеке" десять лагерей. Самый старший из них — "Лазурный" — основан в 1937 году. Через восемь лет к нему присоединился "Кипарисный", а после начала реализации проекта "Большой Артек" открылись еще восемь лагерей: "Морской", "Озерный", "Речной", "Лесной", "Полевой", "Янтарный", "Алмазный" и "Хрустальный". Сейчас строится одиннадцатый лагерь — "Солнечный". Открыть его планируют в 2020 году", — рассказывает главный консультант по музейно-экскурсионным программам "Артека" Татьяна Григорец.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
10 из 12

Путевки в "Артек" выделяются детям за достижения в учебе, творчестве, спорте и активную общественную деятельность. Здесь работает система, напоминающая отбор на бюджетные места в вузы.

Чтобы получить бесплатную путевку, нужно зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе "Путевка", заполнить профиль, указать свои достижения (нужно загрузить в систему полученные грамоты и дипломы, накопив за них 150 баллов за три года) и подать заявку на поездку.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
11 из 12

"Артек" принимает детей круглый год. В школе при лагере обучаются не только артековцы, но и жители Гурзуфа. Осенью, зимой и весной лагерь принимает детей с 11 до 17 лет, а летом — с восьми лет.

Девяносто пять процентов школьников отдыхают в "Артеке" бесплатно. Коммерческих путевок выделяется немного. Трехнедельная смена обойдется родителям примерно в 80 тысяч рублей. Побывать в лагере можно не чаще одного раза в год.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
12 из 12

За 94 года существования "Артек" принял более полутора миллионов детей. Артековцами были ставшие впоследствии знаменитыми артист Владимир Винокур, оперная певица Анна Нетребко, режиссер Павел Чухрай, политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада, журналист Леонид Парфенов, футболист и тренер Георгий Ярцев.

© РИА Новости / Олеся Печенкина
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Павел ЗеньковичАртекКрымПросвещениеОбществоРоссия
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