Рай для детей в Крыму. Как бесплатно отправить ребенка в "Артек"

"Это классная возможность лучше узнать друг друга в непривычной среде, — поделился впечатлениями участник 117-километрового маршрута "Большая Севастопольская тропа" Майрбек Юсупов из Чечни. — Когда мы шли, помогали друг другу, смотрели, чтобы никто не отставал. Это воспитывает чувство ответственности за того, кто рядом".
В турслете 3-4 октября участвовали 1200 детей старше четырнадцати лет. Они отправились в поход на Торопову дачу, ночевали в палатках. Кроме того, подростки осваивали скалолазание, учились ориентироваться на местности, участвовали в историко-краеведческих мастер-классах, конкурсе туристической песни и обучались технике выживания в полевых условиях.
"Это классная возможность лучше узнать друг друга в непривычной среде, — поделился впечатлениями участник 117-километрового маршрута "Большая Севастопольская тропа" Майрбек Юсупов из Чечни. — Когда мы шли, помогали друг другу, смотрели, чтобы никто не отставал. Это воспитывает чувство ответственности за того, кто рядом".
В турслете 3-4 октября участвовали 1200 детей старше четырнадцати лет. Они отправились в поход на Торопову дачу, ночевали в палатках. Кроме того, подростки осваивали скалолазание, учились ориентироваться на местности, участвовали в историко-краеведческих мастер-классах, конкурсе туристической песни и обучались технике выживания в полевых условиях.
"Для походов в Крыму есть все, что надо: это очень красивая и доступная местность, здесь много интересного, богатая история, к тому же культивируется не только спортивная подготовка, но и воспитывается дух патриотизма", — отметил присутствующий на слете российский путешественник, член научного совета Русского географического общества Константин Мержоев.
По его словам, когда ребенок возвращается из таких походов или экспедиции, его не узнают: "Это уже взрослые люди, способные решить проблемы, которые иногда ставят в тупик их родителей. Экспедиции очень закаляют характер".
"Для походов в Крыму есть все, что надо: это очень красивая и доступная местность, здесь много интересного, богатая история, к тому же культивируется не только спортивная подготовка, но и воспитывается дух патриотизма", — отметил присутствующий на слете российский путешественник, член научного совета Русского географического общества Константин Мержоев.
По его словам, когда ребенок возвращается из таких походов или экспедиции, его не узнают: "Это уже взрослые люди, способные решить проблемы, которые иногда ставят в тупик их родителей. Экспедиции очень закаляют характер".
После восхождения по маршруту Виа Феррата (перемещение по участку скалы, специально оборудованному металлическими конструкциями), детей обучали скалолазанию и хождению по тросу. Страховка помогает участникам преодолеть страх высоты.
"Это такой выброс адреналина, очень круто! Не знала, что подъем на гору может вызвать подобные ощущения. Раньше думала, что это лишь опасно и страшно, но теперь смотрю на все по-другому", — рассказала Зиля Дарзиманова из Альметьевска.
После восхождения по маршруту Виа Феррата (перемещение по участку скалы, специально оборудованному металлическими конструкциями), детей обучали скалолазанию и хождению по тросу. Страховка помогает участникам преодолеть страх высоты.
"Это такой выброс адреналина, очень круто! Не знала, что подъем на гору может вызвать подобные ощущения. Раньше думала, что это лишь опасно и страшно, но теперь смотрю на все по-другому", — рассказала Зиля Дарзиманова из Альметьевска.
"Артек" был открыт на южном берегу Крыма в поселке Гурзуф в июне 1925 года. Это был лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом. На первую смену приехали 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и крымских городов. Они жили в четырех больших брезентовых палатках.
Считается, что название лагерю дала протекающая в этой местности одноименная река. Происхождение самого слова связывают с древнегреческим "ортеки" — перепелка. Существует даже устойчивое выражение "Артек — перепелиный островок".
"Артек" был открыт на южном берегу Крыма в поселке Гурзуф в июне 1925 года. Это был лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом. На первую смену приехали 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и крымских городов. Они жили в четырех больших брезентовых палатках.
Считается, что название лагерю дала протекающая в этой местности одноименная река. Происхождение самого слова связывают с древнегреческим "ортеки" — перепелка. Существует даже устойчивое выражение "Артек — перепелиный островок".
До "Артека" здесь был один из лучших курортов России Суук-Су. Он был открыт в 1903 году Ольгой Соловьевой, гражданской женой известного инженера Владимира Березина. Она хотела построить в России здравницу европейского уровня. Задумка удалась: Суук-Су прозвали "крымским Монте-Карло": шесть гостиниц, русская баня, молочные фермы и купальни на берегу моря. Курорт быстро обрел популярность, здесь отдыхали Александр Куприн, Иван Бунин, Василий Суриков и даже Григорий Распутин.
До "Артека" здесь был один из лучших курортов России Суук-Су. Он был открыт в 1903 году Ольгой Соловьевой, гражданской женой известного инженера Владимира Березина. Она хотела построить в России здравницу европейского уровня. Задумка удалась: Суук-Су прозвали "крымским Монте-Карло": шесть гостиниц, русская баня, молочные фермы и купальни на берегу моря. Курорт быстро обрел популярность, здесь отдыхали Александр Куприн, Иван Бунин, Василий Суриков и даже Григорий Распутин.
Рядом располагалась дача Антона Павловича Чехова. Он дружил с Соловьевой и написал об открытии курорта в ялтинской газете "Крымский курьер".
В "Артеке" очень гордятся этим соседством (в домике сейчас музей). Говорят, здесь писатель работал над первой частью "Трех сестер".
Рядом располагалась дача Антона Павловича Чехова. Он дружил с Соловьевой и написал об открытии курорта в ялтинской газете "Крымский курьер".
В "Артеке" очень гордятся этим соседством (в домике сейчас музей). Говорят, здесь писатель работал над первой частью "Трех сестер".
В 1917 году Федор Шаляпин купил у Ольги Соловьевой за десять тысяч рублей мыс Султанка (его еще называли "Пушкинская скала"), возвышающийся над морем на 40 метров. Об этой сделке свидетельствует купчая, хранящаяся в музее "Артека".
Новый хозяин переименовал мыс в "Шаляпинский утес" и планировал построить тут замок искусств для молодежи. Революция 1917 года и последующая эмиграция певца не позволили реализовать эту идею.
В 1917 году Федор Шаляпин купил у Ольги Соловьевой за десять тысяч рублей мыс Султанка (его еще называли "Пушкинская скала"), возвышающийся над морем на 40 метров. Об этой сделке свидетельствует купчая, хранящаяся в музее "Артека".
Новый хозяин переименовал мыс в "Шаляпинский утес" и планировал построить тут замок искусств для молодежи. Революция 1917 года и последующая эмиграция певца не позволили реализовать эту идею.
В начале 1960-х архитектор Анатолий Полянский начал работать над проектом "Большой Артек".
В 1967 году смонтировали мозаичное панно "Дружба" из цветных крымских камней.
В 1969-м на территории лагеря уже насчитывалось 150 зданий, среди них — школа, киностудия, три бассейна, стадион на 7000 мест и несколько развлекательных детских площадок.
"Артек" признается одним из лучших произведений советской архитектуры, воплотивших в себе эстетику своего времени.
В начале 1960-х архитектор Анатолий Полянский начал работать над проектом "Большой Артек".
В 1967 году смонтировали мозаичное панно "Дружба" из цветных крымских камней.
В 1969-м на территории лагеря уже насчитывалось 150 зданий, среди них — школа, киностудия, три бассейна, стадион на 7000 мест и несколько развлекательных детских площадок.
"Артек" признается одним из лучших произведений советской архитектуры, воплотивших в себе эстетику своего времени.
"Сегодня в "Артеке" десять лагерей. Самый старший из них — "Лазурный" — основан в 1937 году. Через восемь лет к нему присоединился "Кипарисный", а после начала реализации проекта "Большой Артек" открылись еще восемь лагерей: "Морской", "Озерный", "Речной", "Лесной", "Полевой", "Янтарный", "Алмазный" и "Хрустальный". Сейчас строится одиннадцатый лагерь — "Солнечный". Открыть его планируют в 2020 году", — рассказывает главный консультант по музейно-экскурсионным программам "Артека" Татьяна Григорец.
"Сегодня в "Артеке" десять лагерей. Самый старший из них — "Лазурный" — основан в 1937 году. Через восемь лет к нему присоединился "Кипарисный", а после начала реализации проекта "Большой Артек" открылись еще восемь лагерей: "Морской", "Озерный", "Речной", "Лесной", "Полевой", "Янтарный", "Алмазный" и "Хрустальный". Сейчас строится одиннадцатый лагерь — "Солнечный". Открыть его планируют в 2020 году", — рассказывает главный консультант по музейно-экскурсионным программам "Артека" Татьяна Григорец.
Путевки в "Артек" выделяются детям за достижения в учебе, творчестве, спорте и активную общественную деятельность. Здесь работает система, напоминающая отбор на бюджетные места в вузы.
Чтобы получить бесплатную путевку, нужно зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе "Путевка", заполнить профиль, указать свои достижения (нужно загрузить в систему полученные грамоты и дипломы, накопив за них 150 баллов за три года) и подать заявку на поездку.
Путевки в "Артек" выделяются детям за достижения в учебе, творчестве, спорте и активную общественную деятельность. Здесь работает система, напоминающая отбор на бюджетные места в вузы.
Чтобы получить бесплатную путевку, нужно зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе "Путевка", заполнить профиль, указать свои достижения (нужно загрузить в систему полученные грамоты и дипломы, накопив за них 150 баллов за три года) и подать заявку на поездку.
"Артек" принимает детей круглый год. В школе при лагере обучаются не только артековцы, но и жители Гурзуфа. Осенью, зимой и весной лагерь принимает детей с 11 до 17 лет, а летом — с восьми лет.
Девяносто пять процентов школьников отдыхают в "Артеке" бесплатно. Коммерческих путевок выделяется немного. Трехнедельная смена обойдется родителям примерно в 80 тысяч рублей. Побывать в лагере можно не чаще одного раза в год.
"Артек" принимает детей круглый год. В школе при лагере обучаются не только артековцы, но и жители Гурзуфа. Осенью, зимой и весной лагерь принимает детей с 11 до 17 лет, а летом — с восьми лет.
Девяносто пять процентов школьников отдыхают в "Артеке" бесплатно. Коммерческих путевок выделяется немного. Трехнедельная смена обойдется родителям примерно в 80 тысяч рублей. Побывать в лагере можно не чаще одного раза в год.
За 94 года существования "Артек" принял более полутора миллионов детей. Артековцами были ставшие впоследствии знаменитыми артист Владимир Винокур, оперная певица Анна Нетребко, режиссер Павел Чухрай, политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада, журналист Леонид Парфенов, футболист и тренер Георгий Ярцев.
За 94 года существования "Артек" принял более полутора миллионов детей. Артековцами были ставшие впоследствии знаменитыми артист Владимир Винокур, оперная певица Анна Нетребко, режиссер Павел Чухрай, политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада, журналист Леонид Парфенов, футболист и тренер Георгий Ярцев.