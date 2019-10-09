Рай для детей в Крыму. Как бесплатно отправить ребенка в "Артек"

"Это классная возможность лучше узнать друг друга в непривычной среде, — поделился впечатлениями участник 117-километрового маршрута "Большая Севастопольская тропа" Майрбек Юсупов из Чечни. — Когда мы шли, помогали друг другу, смотрели, чтобы никто не отставал. Это воспитывает чувство ответственности за того, кто рядом".

В турслете 3-4 октября участвовали 1200 детей старше четырнадцати лет. Они отправились в поход на Торопову дачу, ночевали в палатках. Кроме того, подростки осваивали скалолазание, учились ориентироваться на местности, участвовали в историко-краеведческих мастер-классах, конкурсе туристической песни и обучались технике выживания в полевых условиях.