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РИА Новости

Зеленский заявил, что никогда не пытался влиять на владельцев ТВ и СМИ

12:18 10.10.2019 (обновлено: 12:54 10.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Jonathan Ernst
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый состав Национальной комиссии по вопросам телевидения и радиовещания должен будет дать оценку ситуации с лишением цифровой лицензии телеканала "112.Украина".
Зеленский в четверг проводит первую за четыре с половиной месяца на посту главы государства пресс-конференцию.
"Мы должны перезагрузить Нацсовет, новый состав должен прийти и пусть они без меня рассмотрят этот вопрос, рассматривают, доводят вместе с вами, правы вы или нет. Зачем мне встревать в эту ситуацию", - сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские СМИ.
Президент также заявил, что новый состав Нацсовета должен честно отреагировать на ситуацию с лицензиями для телеканала "112.Украина". Кроме того, Зеленский заявил, что его команда не занимается "редакционной политикой" и не пытается влиять на медиа в стране.Ранее Нацсовет по ТВ решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Позднее эти пять телевещателей подали в суд иск об отмене решения Нацсовета по ТВ. Вместе с иском также было подано заявление о приостановке решения Нацсовета по ТВ до рассмотрения иска по существу и возобновлении вещания телеканала "112.Украина" в полном объеме.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
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