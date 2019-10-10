Зеленский заявил, что никогда не пытался влиять на владельцев ТВ и СМИ

"Мы должны перезагрузить Нацсовет, новый состав должен прийти и пусть они без меня рассмотрят этот вопрос, рассматривают, доводят вместе с вами, правы вы или нет. Зачем мне встревать в эту ситуацию", - сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские СМИ.

Президент также заявил, что новый состав Нацсовета должен честно отреагировать на ситуацию с лицензиями для телеканала "112.Украина". Кроме того, Зеленский заявил, что его команда не занимается "редакционной политикой" и не пытается влиять на медиа в стране.Ранее Нацсовет по ТВ решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Позднее эти пять телевещателей подали в суд иск об отмене решения Нацсовета по ТВ. Вместе с иском также было подано заявление о приостановке решения Нацсовета по ТВ до рассмотрения иска по существу и возобновлении вещания телеканала "112.Украина" в полном объеме.