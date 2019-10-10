Зеленский: бывшие власти Украины были мало заинтересованы в мире в Донбассе

КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывшие власти страны не были настолько заинтересованы в завершении конфликта в Донбассе, в отличие от его окружения.
"Я не хочу никого обижать, кто был на моем месте раньше, потому что, как бы то ни было, мы должны защищать институт президентства… Но так как мы хотим завершить войну, я думаю, у прошлой власти такого желания, как у нас, такого мощного давления на это, не было", - заявил Зеленский в четверг в ходе пресс-конференции, которую транслируют украинские телеканалы.