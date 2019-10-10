Джабаров рассказал о новой делегации Украины на ПА ОБСЕ

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. У новой украинской делегации на осенней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) был весьма конструктивный настрой, заявил первый заместитель председателя Комиссии СФ по международным делам Владимир Джабаров, возглавлявший российскую делегацию Федерального Собрания на ПА ОБСЕ.

Осенняя сессия ПА ОБСЕ прошла в Марракеше (Марокко) 4-6 октября.

"Мы впервые встретились с новой украинской делегацией. В этом составе этой делегации в основном были представители партии "Слуга народа". Но были и представители других партий, в том числе из того, прежнего состава Рады", - сообщил Джабаров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он рассказал, как выстраивалось взаимодействие с делегацией Украины, в том числе и в кулуарах.

"В кулуарах я подходил к одному из яростных наших критиков. Спросил, какой настрой, поздравил с избранием в Раду, в новый состав. Он мне сказал: "Настрой у нас конструктивный". Я ответил, что наверное это неплохо в преддверии "нормандского формата" на высшем уровне, наверное, неплохо перед этой встречей, чтобы и у нас был фон благоприятный", - пояснил Джабаров.

Он добавил, что этот украинский коллега пообещал не произносить в выступлении слова "Россия" и "агрессор".