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РИА Новости

Следователи обыскали квартиру подозреваемого в стрельбе в Галле

12:10 10.10.2019 (обновлено: 12:11 10.10.2019)
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© AP Photo / DPA/ Sebastian WillnowСотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Следователи провели обыск в квартире подозреваемого в нападении на синагогу в немецком городе Галле, сообщает телерадиокомпания MRD со ссылкой на генеральную прокуратуру.
Следственные мероприятия проводились в местечке Бенндорф в округе Мансфельд-Сюдгарц (примерно 20 километров от города Галле). Во время обыска были собраны вещественные доказательства, при этом не уточняется, о каких уликах идет речь. Подозреваемый, 27-летний Штеффан Б., жил в этой квартире со своей матерью.
Полицейские у здания синагоги в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
9 октября, 19:55РИА Новости
В немецком Галле полиция разрешила жителям выходить на улицу
Как уточняет MRD, генпрокуратура ведет расследование в отношении Штеффана Б. по статьям уголовного кодекса "убийство" и "покушение на убийство", при этом в генпрокуратуре рассматривают действия подозреваемого как преступление, представлявшее опасность для государства.
Кроме того, в четверг стало известно, что подозреваемый предположительно опубликовал в интернете свой манифест. Об этом сообщила директор американской SITE Intelligence Group, ведущей мониторинг информационной активности экстремистов, Рита Катц. По ее словам, в сети появился файл, который, в частности, содержит изображения оружия и амуниции, использованные подозреваемым по время нападения. Кроме того, документ якобы содержит заявление Штеффана Б. с изложением экстремистских целей его действий.
Стрельба в Германии
© REUTERS / Marvin Gaul

Стрельба произошла возле синагоги, злоумышленник также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
1 из 9

Стрельба произошла возле синагоги, злоумышленник также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.

© REUTERS / Marvin Gaul
© AFP 2019 / DPA/ Sebastian Willnow

Преступники пытались проникнуть в храм, где в честь праздника Йом Кипур собрались верующие.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
2 из 9

Преступники пытались проникнуть в храм, где в честь праздника Йом Кипур собрались верующие.

© AFP 2019 / DPA/ Sebastian Willnow
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow

В результате нападения погибли два человека.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
3 из 9

В результате нападения погибли два человека.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
© REUTERS / Marvin Gaul

Еще два человека с огнестрельными ранениями поступили в университетскую клинику.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
4 из 9

Еще два человека с огнестрельными ранениями поступили в университетскую клинику.

© REUTERS / Marvin Gaul
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow

В район ЧП были стянуты силы полиции, граждан призвали сохранять бдительность.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
5 из 9

В район ЧП были стянуты силы полиции, граждан призвали сохранять бдительность.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
© AP Photo / dpa / Sebastian Willnow

Полиция сообщила, что нападавших было как минимум двое.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
6 из 9

Полиция сообщила, что нападавших было как минимум двое.

© AP Photo / dpa / Sebastian Willnow
© AP Photo / Jens Meyer

Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
7 из 9

Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле.

© AP Photo / Jens Meyer
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow

Расследованием инцидента занялась Генпрокуратура Германии.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
8 из 9

Расследованием инцидента занялась Генпрокуратура Германии.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow

После ЧП в Галле полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
9 из 9

После ЧП в Галле полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
1 из 9

Стрельба произошла возле синагоги, злоумышленник также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.

© REUTERS / Marvin Gaul
2 из 9

Преступники пытались проникнуть в храм, где в честь праздника Йом Кипур собрались верующие.

© AFP 2019 / DPA/ Sebastian Willnow
3 из 9

В результате нападения погибли два человека.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
4 из 9

Еще два человека с огнестрельными ранениями поступили в университетскую клинику.

© REUTERS / Marvin Gaul
5 из 9

В район ЧП были стянуты силы полиции, граждан призвали сохранять бдительность.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
6 из 9

Полиция сообщила, что нападавших было как минимум двое.

© AP Photo / dpa / Sebastian Willnow
7 из 9

Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле.

© AP Photo / Jens Meyer
8 из 9

Расследованием инцидента занялась Генпрокуратура Германии.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
9 из 9

После ЧП в Галле полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
Ранее Рита Катц также сообщила, что подозреваемый вел прямую трансляцию атаки на одной из стриминговых платформ. Видео, которое длится около 35 минут, было оперативно удалено администрацией сервиса, но успело распространиться на других онлайн-площадках.
В среду в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. В синагоге находились 80 человек. Стрельба произошла в Йом-Кипур, один из главных праздников в иудаизме. В результате погибли два человека. Подозреваемый, 27-летний немец, задержан.
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Стрельба в ГаллеГалле (Саксония-Анхальт)ГерманияВ мире
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