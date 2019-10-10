Следователи обыскали квартиру подозреваемого в стрельбе в Галле

БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Следователи провели обыск в квартире подозреваемого в нападении на синагогу в немецком городе Галле, сообщает телерадиокомпания Следователи провели обыск в квартире подозреваемого в нападении на синагогу в немецком городе Галле, сообщает телерадиокомпания MRD со ссылкой на генеральную прокуратуру.

Следственные мероприятия проводились в местечке Бенндорф в округе Мансфельд-Сюдгарц (примерно 20 километров от города Галле). Во время обыска были собраны вещественные доказательства, при этом не уточняется, о каких уликах идет речь. Подозреваемый, 27-летний Штеффан Б., жил в этой квартире со своей матерью.

Как уточняет MRD, генпрокуратура ведет расследование в отношении Штеффана Б. по статьям уголовного кодекса "убийство" и "покушение на убийство", при этом в генпрокуратуре рассматривают действия подозреваемого как преступление, представлявшее опасность для государства.

Кроме того, в четверг стало известно, что подозреваемый предположительно опубликовал в интернете свой манифест. Об этом сообщила директор американской SITE Intelligence Group, ведущей мониторинг информационной активности экстремистов, Рита Катц. По ее словам, в сети появился файл, который, в частности, содержит изображения оружия и амуниции, использованные подозреваемым по время нападения. Кроме того, документ якобы содержит заявление Штеффана Б. с изложением экстремистских целей его действий.

Ранее Рита Катц также сообщила, что подозреваемый вел прямую трансляцию атаки на одной из стриминговых платформ. Видео, которое длится около 35 минут, было оперативно удалено администрацией сервиса, но успело распространиться на других онлайн-площадках.