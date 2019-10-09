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РИА Новости

Стрельба в Германии

17:16 09.10.2019 (обновлено: 17:48 09.10.2019)
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В немецком городе Галле неизвестные открыли стрельбу по людям, есть жертвы. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Marvin Gaul

Стрельба произошла возле синагоги, злоумышленник также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
1 из 9

Стрельба произошла возле синагоги, злоумышленник также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.

© REUTERS / Marvin Gaul
© AFP 2019 / DPA/ Sebastian Willnow

Преступники пытались проникнуть в храм, где в честь праздника Йом Кипур собрались верующие.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
2 из 9

Преступники пытались проникнуть в храм, где в честь праздника Йом Кипур собрались верующие.

© AFP 2019 / DPA/ Sebastian Willnow
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow

В результате нападения погибли два человека.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
3 из 9

В результате нападения погибли два человека.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
© REUTERS / Marvin Gaul

Еще два человека с огнестрельными ранениями поступили в университетскую клинику.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
4 из 9

Еще два человека с огнестрельными ранениями поступили в университетскую клинику.

© REUTERS / Marvin Gaul
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow

В район ЧП были стянуты силы полиции, граждан призвали сохранять бдительность.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
5 из 9

В район ЧП были стянуты силы полиции, граждан призвали сохранять бдительность.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
© AP Photo / dpa / Sebastian Willnow

Полиция сообщила, что нападавших было как минимум двое.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
6 из 9

Полиция сообщила, что нападавших было как минимум двое.

© AP Photo / dpa / Sebastian Willnow
© AP Photo / Jens Meyer

Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
7 из 9

Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле.

© AP Photo / Jens Meyer
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow

Расследованием инцидента занялась Генпрокуратура Германии.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
8 из 9

Расследованием инцидента занялась Генпрокуратура Германии.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow

Полицейские на месте стрельбы в Галле.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
9 из 9

Полицейские на месте стрельбы в Галле.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
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Стрельба в ГаллеГалле (Саксония-Анхальт)Фото
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