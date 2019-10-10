Зеленский заявил о готовности сотрудничать с США по "делу Байдена"

КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совместного с США следственного комитета по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена пока нет, но Киев открыт к сотрудничеству.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ сообщали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.