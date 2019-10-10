Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T11:47Z
https://ria.ru/20191010/1559616087.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155804/79/1558047970_0:0:1043:587_1036x0_80_0_0_38b17fb845a2df6c96a2b1660359baad.jpg
РИА Новости

Зеленский заявил о готовности сотрудничать с США по "делу Байдена"

11:47 10.10.2019
429
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совместного с США следственного комитета по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена пока нет, но Киев открыт к сотрудничеству.
Ранее Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ сообщали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Кандидат в президенты США Джо Байден
9 октября, 21:20РИА Новости
Байден впервые призвал к импичменту Трампа
"Совместного следственного комитета по поводу кейса Байдена пока нет… Мы открыты. Пожалуйста, пусть будет международный следственный комитет, мы непротив. Продолжения этой темы сегодня нет", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, которую транслируют украинские телеканалы.
2141001
Обсудить 0
Хантер БайденСитуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжозеф БайденСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский готов продолжить переговоры с Путиным по возвращению граждан
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступил против применения силы к ветеранам в Золотом
Замок Ласточкино гнездо в Крыму
Зеленский хочет вернуть вопрос Крыма в повестку "нормандских встреч"
Флаги России и ЕС
В Польской крестьянской партии прокомментировали тему санкций против России
Лента
новостей
Инга Юмашева
Экс-министра обороны США Перри возмутила ситуация с ФБР, заявила Юмашева
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп упрекнул курдов в том, что они не помогли США во Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский: вопрос миротворцев в Донбассе обсудят на встрече "четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Ужгороде
Зеленский рассказал о своем отношении к массовым протестам
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский рассказал о повестке переговоров в "нормандском формате"
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили заявление экс-генсека НАТО о вступлении Грузии в Альянс
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал условие для проведения саммита в "нормандском формате"
Бывший президент Украины Петр Порошенко на акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера
Зеленский заявил, что Порошенко хочет стать лидером нового "Майдана"
Владимир Джабаров
Джабаров рассказал о новой делегации Украины на ПА ОБСЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
Лента новостейМолния