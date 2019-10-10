В ПДД внесут поправки о езде на электросамокатах и гироскутерах

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. ГИБДД и Минтранс разрабатывают поправки в правила дорожного движения, регламентирующие езду на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах.

Как сообщил журналистам замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-майор полиции Владимир Кузин, сегодня эти средства передвижения никак не прописаны в нормативах.

В частности, планируется уточнить, как и на каких из них можно будет ездить по тротуарам, проезжей части и велодорожкам.

Как пояснил Кузин, инициатива связана с тем, что сегодня эти устройства все более доступны и популярны, в том числе среди детей.

В нынешней редакции ПДД пользователи этих электротранспортных средств не выделены в отдельную категорию и юридически приравниваются к пешеходам.