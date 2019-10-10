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РИА Новости

В ПДД внесут поправки о езде на электросамокатах и гироскутерах

11:42 10.10.2019 (обновлено: 12:41 10.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМужчина едет на электросамокате
Мужчина едет на электросамокате
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Мужчина едет на электросамокате. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. ГИБДД и Минтранс разрабатывают поправки в правила дорожного движения, регламентирующие езду на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах.
Как сообщил журналистам замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-майор полиции Владимир Кузин, сегодня эти средства передвижения никак не прописаны в нормативах.
В частности, планируется уточнить, как и на каких из них можно будет ездить по тротуарам, проезжей части и велодорожкам.
Как пояснил Кузин, инициатива связана с тем, что сегодня эти устройства все более доступны и популярны, в том числе среди детей.
В нынешней редакции ПДД пользователи этих электротранспортных средств не выделены в отдельную категорию и юридически приравниваются к пешеходам.
При этом, по данным руководителя Научного центра БДД МВД полковника полиции Дмитрия Митрошина, за девять месяцев текущего года в России произошло 95 ДТП с участием таких устройств, в которых погибли два человека.
Движение транспорта на Садовом кольце. Москва, 1940 год.
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