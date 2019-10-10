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РИА Новости

ГУОБДД МВД РФ подвело итоги опроса по электрическим средствам передвижения

11:17 10.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМужчина едет на электросамокате
Мужчина едет на электросамокате
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российская Госавтоинспекция подвела итоги социологического опроса, посвященного необходимости определения административно-правового статуса участников дорожного движения, использующих электрические устройства передвижения.
В опросе, который проводился на официальном сайте ведомства, приняли участие более 90 тысяч человек, сообщили в ГУОБДД МВД России.
Посетителям сайта предлагалось ответить на вопрос, нужно ли определить правовой статус участников дорожного движения, которые управляют средствами передвижения на электрической тяге - сигвеи, электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, поскольку в нынешней редакции Правил дорожного движения (ПДД) пользователи индивидуальных колесных средств передвижения на электротяге в отдельную категорию не выделены и де-юре приравниваются к пешеходам. Соответственно, и требования к ним предъявляются исключительно как к пешеходам.
Более половины принявших участие в опросе посетителей сайта сочли, что определение правового статуса участников дорожного движения, использующих электронные устройства передвижения, ни к чему не приведет.
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Остальные участники опроса разделились на тех, кто считает, что правовой статус необходим, и тех, кого этот вопрос не интересует, поскольку сами они не пользуются подобными устройствами и управляющие ими участники дорожного движения им не мешают.

Вопрос остается открытым

"На сегодняшний день вопрос, нужно ли отдельно регулировать передвижение на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, — и если нужно, то каким образом? — пока остается открытым", - подвел итог опросу руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин.
Как он пояснил, актуальность проблематики обусловлена ростом популярности индивидуальных электрических устройств передвижения. При этом анализ происшествий показывает, что риск попадания в дорожно-транспортные происшествия пользователей таких средств передвижения возрастает. Митрошин сообщил также, что за девять месяцев текущего года в России произошло 95 дорожно-транспортных происшествий с участием таких устройств передвижения, в которых погибли два человека.
Во многих зарубежных странах уже введено отдельное законодательное регулирование пользователей электрических средств передвижения, так как с ростом популярности таких устройств аварии с их участием происходят все чаще, и в них гибнут люди.
По словам Митрошина, в России также занимаются этой проблемой. Концептуально решено, что в этой связи должны быть приняты, в первую очередь, поправки в Правила дорожного движения. Есть понимание, что проблема выходит за рамки только правового регулирования дорожного движения: здесь необходимо рассматривать также вопросы обращения этих устройств — продажу, прокат и т.д.
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Минтранс России подготовил проект поправок в ПДД, в соответствии с которыми предлагается определить правовой статус и обязанности для новых участников дорожного движения. В настоящее время, при активном участии Госавтоинспекции МВД России, идет межведомственное обсуждение этого проекта.
Руководитель Научного центра отметил, что принципиальная позиция ведомства – такие устройства не должны быть приравнены к транспортным средствам. На данный момент предлагается определить их правовой статус как "средства индивидуальной мобильности". Пользователей таких средств предполагается обязать передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам на скорости не более 20 километров в час. При отсутствии велосипедной дорожки и тротуара "райдерам", по аналогии с велосипедистами, будет разрешено выезжать на проезжую часть, держась при этом как можно правее.
"После того, как межведомственная проработка поправок в ПДД будет завершена, проект представят для общественного обсуждения, так что каждый желающий сможет высказать свои предложения и замечания, которые самым внимательным образом будут изучены разработчиками проекта", - сказал Митрошин.
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Безопасная дорогаГосавтоинспекцияМВД РФ
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