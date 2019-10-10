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РИА Новости

В Забайкалье депутата заксобрания заподозрили в налоговых преступлениях

11:39 10.10.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЧИТА, 10 окт – РИА Новости. Уголовное дело о налоговых преступлениях возбуждено на депутата законодательного собрания Забайкальского края от КПРФ Сергея Белоногова, являющегося гендиректором завода горного оборудования, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР по региону.
"В отношении Белоногова Сергея Анатольевича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ по факту сокрытия им как генеральным директором АО "Завод горного оборудования" денежных средств, за счет которых налоговым органом могла быть взыскана недоимка по налогам. Кроме того, он подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента на сумму более 17 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в случае если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённых преступлений. Расследование продолжается", - добавили в пресс-службе.
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СКРКПРФЗабайкальский крайРоссияЧитаПроисшествия
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