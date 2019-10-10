Зеленский заявил, что не хочет и не будет вмешиваться в выборы в США

КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что не хочет и не будет вмешиваться в выборы в США.
"Я не хочу вмешиваться никаким образом в выборы независимой страны под названием США. И поэтому я не буду это делать", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.
Он также отметил необходимость укрепления украинско-американских отношений. "Мы должны их укреплять. У нас была встреча один час с ключевыми людьми Белого дома и президентом США (Дональдом Трампом - ред.). Мы ожидаем официальный визит в США. Со своей стороны мы работаем над тем, чтобы был визит в течение моей каденции, не знаю когда, президента США на Украину", - добавил Зеленский.
8 октября, 17:35АкцентыОдин царь в голове. Дональд Трамп назвал вещи своими именамиПройдет время ‒ никто и не вспомнит, кому на этот раз и чем он угрожал. Он всех пугает регулярно, как мальчик-пастушонок ‒ волками. А вот то, что он все это делает "по своей великой и непревзойденной мудрости", теперь знают все.