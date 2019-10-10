Зеленский заявил, что не хочет и не будет вмешиваться в выборы в США

Один царь в голове. Дональд Трамп назвал вещи своими именами Пройдет время ‒ никто и не вспомнит, кому на этот раз и чем он угрожал. Он всех пугает регулярно, как мальчик-пастушонок ‒ волками. А вот то, что он все это делает "по своей великой и непревзойденной мудрости", теперь знают все.