Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T11:29Z
https://ria.ru/20191010/1559614462.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155909/89/1559098934_0:0:3242:1824_1036x0_80_0_0_d669dc6af5c32ed4f914b7de21d4c75a.jpg
РИА Новости

Зеленский заявил, что не хочет и не будет вмешиваться в выборы в США

11:23 10.10.2019 (обновлено: 11:29 10.10.2019)
176
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что не хочет и не будет вмешиваться в выборы в США.
"Я не хочу вмешиваться никаким образом в выборы независимой страны под названием США. И поэтому я не буду это делать", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.
Он также отметил необходимость укрепления украинско-американских отношений. "Мы должны их укреплять. У нас была встреча один час с ключевыми людьми Белого дома и президентом США (Дональдом Трампом - ред.). Мы ожидаем официальный визит в США. Со своей стороны мы работаем над тем, чтобы был визит в течение моей каденции, не знаю когда, президента США на Украину", - добавил Зеленский.
Один царь в голове. Дональд Трамп назвал вещи своими именами
8 октября, 17:35Акценты
Один царь в голове. Дональд Трамп назвал вещи своими именамиПройдет время ‒ никто и не вспомнит, кому на этот раз и чем он угрожал. Он всех пугает регулярно, как мальчик-пастушонок ‒ волками. А вот то, что он все это делает "по своей великой и непревзойденной мудрости", теперь знают все.
0242000
Обсудить 5
Ситуация на УкраинеДональд ТрампКиевУкраинаВладимир ЗеленскийСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Украина должна контролировать госграницу с Россией
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал условие для проведения саммита в "нормандском формате"
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский: вопрос миротворцев в Донбассе обсудят на встрече "четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Ужгороде
Зеленский рассказал о своем отношении к массовым протестам
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский рассказал о повестке переговоров в "нормандском формате"
Бывший президент Украины Петр Порошенко на акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера
Зеленский заявил, что Порошенко хочет стать лидером нового "Майдана"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский не видит изменений в отношениях Вашингтона и Киева
Замок Ласточкино гнездо в Крыму
Зеленский хочет вернуть вопрос Крыма в повестку "нормандских встреч"
Флаги России и ЕС
В Польской крестьянской партии прокомментировали тему санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский готов продолжить переговоры с Путиным по возвращению граждан
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что разговор с Трампом не мог повлиять на диалог с США
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступил против применения силы к ветеранам в Золотом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский: Киев не бросит людей в Донбассе и "вернет вместе с территориями"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54Создание госкорпорации в здравоохранении не обсуждается, заявила Скворцова
10:54Власти Саратова прокомментировали сообщения о "линчевателях"
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
Лента новостейМолния