ИРИ предложил добавить "день самообразования" в план по "четырехдневке"

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Институт развития интернета (ИРИ) направил вице-премьеру РФ Максиму Акимову письмо с предложением добавить "день самообразования" в проектную документацию по переходу на четырехдневную рабочую неделю, копия письма также направлена министру просвещения РФ Ольге Васильевой, говорится в сообщении ИРИ.

В нем отмечается, что такая мера отвечает потребностям рынка труда в постоянном обновлении компетенций, а также будет способствовать развитию отечественных EdTech-платформ (EdTech – технологии в сфере образования – ред.).

"Эксперты Института развития интернета подчеркнули необходимость комплексной поддержки EdTech-стартапов в рамках программ содействия развитию отечественных IT-решений национального проекта "Цифровая экономика", а также федеральных подпрограмм стимулирования IT-стартапов и предложить разработать программу "EdTech: реновация для образования", - говорится в сообщении ИРИ.

В нем уточняется, что в письме сформулированы предложения, связанные с развитием отечественных EdTech-стартапов, усилением их экспортного потенциала, привлечения иностранных абитуриентов. В частности, предложено разработать регламентный стандарт оценки EdTech-стартапов для облегчения проведения экспертизы решений и платформ, которые можно отнести к образовательным, а также реализовать упрощенный механизм по интеграции отечественных продуктов, прошедших экспертизу, в образовательную систему РФ.

Кроме того, эксперты ИРИ считают, что накопленный опыт в сфере дистанционного обучения, создания инновационных платформ и вовлечение молодых разработчиков новых технологических решений должны не только помочь решить существующие задачи рынка труда и образования, но и достичь целевых показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда". Для привлечения EdTech-сообщества к решению конкретных задач системы образования предложено создать трехсторонний совет при участии Минкомсвязи, Минобрнауки и Минпросвещения РФ.