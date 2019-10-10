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РИА Новости

ИРИ предложил добавить "день самообразования" в план по "четырехдневке"

11:22 10.10.2019
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© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyМолодой человек за компьютером
Молодой человек за компьютером
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
Молодой человек за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Институт развития интернета (ИРИ) направил вице-премьеру РФ Максиму Акимову письмо с предложением добавить "день самообразования" в проектную документацию по переходу на четырехдневную рабочую неделю, копия письма также направлена министру просвещения РФ Ольге Васильевой, говорится в сообщении ИРИ.
В нем отмечается, что такая мера отвечает потребностям рынка труда в постоянном обновлении компетенций, а также будет способствовать развитию отечественных EdTech-платформ (EdTech – технологии в сфере образования – ред.).
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"Эксперты Института развития интернета подчеркнули необходимость комплексной поддержки EdTech-стартапов в рамках программ содействия развитию отечественных IT-решений национального проекта "Цифровая экономика", а также федеральных подпрограмм стимулирования IT-стартапов и предложить разработать программу "EdTech: реновация для образования", - говорится в сообщении ИРИ.
В нем уточняется, что в письме сформулированы предложения, связанные с развитием отечественных EdTech-стартапов, усилением их экспортного потенциала, привлечения иностранных абитуриентов. В частности, предложено разработать регламентный стандарт оценки EdTech-стартапов для облегчения проведения экспертизы решений и платформ, которые можно отнести к образовательным, а также реализовать упрощенный механизм по интеграции отечественных продуктов, прошедших экспертизу, в образовательную систему РФ.
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Кроме того, эксперты ИРИ считают, что накопленный опыт в сфере дистанционного обучения, создания инновационных платформ и вовлечение молодых разработчиков новых технологических решений должны не только помочь решить существующие задачи рынка труда и образования, но и достичь целевых показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда". Для привлечения EdTech-сообщества к решению конкретных задач системы образования предложено создать трехсторонний совет при участии Минкомсвязи, Минобрнауки и Минпросвещения РФ.
"Введение пятым днем "дня самообразования" способствует росту аудитории российских EdTech-платформ, развитию и повышению качества сервисов. Все это поможет повысить их инвестиционную привлекательность, а также раскрыть экспортный потенциал отечественных образовательных продуктов", - приводятся в сообщении слова гендиректора ИРИ Сергея Петрова.
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