На Ямале вахтовики спасли нерпу, найденную на газовом промысле

"Живой больше не увидите". Что не так с защитой животных в России

"Живой больше не увидите". Что не так с защитой животных в России

"Нежданная гостья вынырнула из мелкого водоема прямо на территории объекта, а затем выбралась на сушу. Так, переползая из одного озерца в другое, в поисках большой воды и пропитания нерпа провела больше суток на производственном объекте компании... Было принято решение организовать спасательную операцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отряд спасателей вошли шесть человек. Животное испугалось и даже пыталось укусить пришедших на помощь людей, укутать тюленя в ткань удалось со второго раза, а до ближайшей реки пришлось ехать около 10 километров, рассказал Хасан Кабехов, один из вахтовиков.

"Животное укутали в полотно, доставили к реке Се-Яха и благополучно выпустили в воду. Кстати, особь была взрослая и весила под 100 килограммов... Мы были рады, что все закончилось благополучно", - добавил он.

Региональные СМИ регулярно сообщают о встречах людей с нерпами в непривычных местах. Так, в мае вахтовики повстречали тюленя в тундре, в 20 километрах от ближайшей реки. Как предполагало окружное информагентство "Север-Пресс", животное оказалось на суше, вынырнув ранее из лунки, пробуренной рыбаками, и отправилось в неправильном направлении к реке. Нерпу спасли экологи, которые вернули ее в воду.