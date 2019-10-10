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РИА Новости

На Ямале вахтовики спасли нерпу, найденную на газовом промысле

11:21 10.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкНерпа
Нерпа
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Нерпа. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 окт - РИА Новости. Сотрудники компании "Газпром добыча Надым" в Ямало-Ненецком автономном округе спасли нерпу, которая оказалась на территории газового промысла и не смогла самостоятельно добраться до ближайшей реки, сообщила в среду корпоративная газета "Газовик".
Вахтовики обнаружили животное в районе газового промысла ГП-2 около Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения.
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"Нежданная гостья вынырнула из мелкого водоема прямо на территории объекта, а затем выбралась на сушу. Так, переползая из одного озерца в другое, в поисках большой воды и пропитания нерпа провела больше суток на производственном объекте компании... Было принято решение организовать спасательную операцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отряд спасателей вошли шесть человек. Животное испугалось и даже пыталось укусить пришедших на помощь людей, укутать тюленя в ткань удалось со второго раза, а до ближайшей реки пришлось ехать около 10 километров, рассказал Хасан Кабехов, один из вахтовиков.
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"Животное укутали в полотно, доставили к реке Се-Яха и благополучно выпустили в воду. Кстати, особь была взрослая и весила под 100 килограммов... Мы были рады, что все закончилось благополучно", - добавил он.
Региональные СМИ регулярно сообщают о встречах людей с нерпами в непривычных местах. Так, в мае вахтовики повстречали тюленя в тундре, в 20 километрах от ближайшей реки. Как предполагало окружное информагентство "Север-Пресс", животное оказалось на суше, вынырнув ранее из лунки, пробуренной рыбаками, и отправилось в неправильном направлении к реке. Нерпу спасли экологи, которые вернули ее в воду.
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Ямало-Ненецкий автономный округГазпромЯмалПроисшествия
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