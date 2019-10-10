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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп упрекнул курдов в том, что они не помогли США во Второй мировой войне

11:09 10.10.2019 (обновлено: 17:33 10.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп упрекнул курдов в том, что они не помогли Вашингтону во время Второй мировой войны, в частности в ходе высадки в Нормандии. Видео разместил в своем Twitter портал Yahoo News.
Так американский лидер ответил на слова журналиста о том, что Соединенные Штаты не поддержали курдов, "допустив наступление" турецких военных в Сирии, несмотря на то что именно курды помогли коалиции "победить "Исламское государство"*. Корреспондент также высказал мнение, что теперь Америке будет сложно "строить союзы".
Издание Daily Beast отмечает, что в своем комментарии Трамп сослался на колонку на консервативном сайте Townhall, автор которой написал, что "курды не пришли к нам на помощь в Нормандии", а также не оказали поддержку американцам в Корее, Вьетнаме и Афганистане.
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И во время войны за независимость они тоже отсиделись!
10 октября, 11:36
Eugene Ivanenko
40830000
Ржал полчаса.Ну ничего,пусть курды намотают на свои усы и бороды,выбирая в следующий раз себе союзничков. Пусть пожинают плоды своей "дружбы" с США.
10 октября, 12:00
Иван Петров
7200101
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