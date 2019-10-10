Трамп упрекнул курдов в том, что они не помогли США во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп упрекнул курдов в том, что они не помогли Вашингтону во время Второй мировой войны, в частности в ходе высадки в Нормандии. Видео разместил в своем Президент США Дональд Трамп упрекнул курдов в том, что они не помогли Вашингтону во время Второй мировой войны, в частности в ходе высадки в Нормандии. Видео разместил в своем Twitter портал Yahoo News.

Так американский лидер ответил на слова журналиста о том, что Соединенные Штаты не поддержали курдов, "допустив наступление" турецких военных в Сирии, несмотря на то что именно курды помогли коалиции "победить "Исламское государство"*. Корреспондент также высказал мнение, что теперь Америке будет сложно "строить союзы".

NEW: Asked about the Kurds, President Trump says they "didn't help us in the Second World War, they didn't help us with Normandy" and that they're fighting for "their land." pic.twitter.com/PbCb2wzm8T — Yahoo News (@YahooNews) October 9, 2019

Издание Daily Beast отмечает, что в своем комментарии Трамп сослался на колонку на консервативном сайте Townhall, автор которой написал, что "курды не пришли к нам на помощь в Нормандии", а также не оказали поддержку американцам в Корее, Вьетнаме и Афганистане.

При этом президент США напомнил, что Вашингтон уже потратил "огромные суммы денег на помощь курдам".

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).

США, сотрудничавшие с курдами в регионе, заявили, что не будут участвовать в наступлении, более того — отведут войска. Курды обвинили Вашингтон в нарушении договоренностей.