В Белгороде нашли тело новорожденного около мусорного бака

ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. СК начал проверку по факту обнаружения тела новорожденного мальчика возле мусорного бака в Белгороде, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

"Утром 10 октября 2019 года в следственный отдел по городу Белгород поступило сообщение об обнаружении в районе дома № 6 по улице Садовой областного центра тела новорожденного. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - информирует СУ СК.

По его данным, тело новорожденного мальчика было обнаружено около мусорного бака.

"Тело направлено на судебно-медицинское исследование для установления причины смерти. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.