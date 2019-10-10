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РИА Новости

В Белгороде нашли тело новорожденного около мусорного бака

11:07 10.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. СК начал проверку по факту обнаружения тела новорожденного мальчика возле мусорного бака в Белгороде, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
"Утром 10 октября 2019 года в следственный отдел по городу Белгород поступило сообщение об обнаружении в районе дома № 6 по улице Садовой областного центра тела новорожденного. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - информирует СУ СК.
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По его данным, тело новорожденного мальчика было обнаружено около мусорного бака.
"Тело направлено на судебно-медицинское исследование для установления причины смерти. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Днем ранее, 9 октября, в соседней, Воронежской области на мусорном полигоне на сортировочной ленте в пакете было найдено тело новорожденной девочки.
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