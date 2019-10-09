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РИА Новости

В Воронежской области нашли тело новорожденного на мусорном полигоне

13:19 09.10.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ВОРОНЕЖ, 9 окт - РИА Новости. СК начал проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка на мусорном полигоне под Воронежем, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
"Сегодня утром на полигоне ТБО мусоросортировочного завода ОАО "Экотехнологии", расположенного в Семилукском районе Воронежской области, работниками организации при разборе мусора на сортировочной ленте в пакете обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола", - говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами начата проверка.
"В рамках проведения процессуальной проверки проведен осмотр места происшествия и тела младенца, при осмотре внешних видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка. Приняты объяснения от работников предприятия", – цитирует следственное управление и.о. руководителя Семилукского межрайонного следственного отдела СУСК РФ по региону Александра Потлова.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФВоронежская областьПроисшествия
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