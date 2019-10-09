В Воронежской области нашли тело новорожденного на мусорном полигоне

ВОРОНЕЖ, 9 окт - РИА Новости. СК начал проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка на мусорном полигоне под Воронежем, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

"Сегодня утром на полигоне ТБО мусоросортировочного завода ОАО "Экотехнологии", расположенного в Семилукском районе Воронежской области, работниками организации при разборе мусора на сортировочной ленте в пакете обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола", - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами начата проверка.