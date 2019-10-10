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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган объяснил, почему Турция имеет право проводить операцию в Сирии

10:58 10.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью газете Yeni Safak, что Анкара имеет право проводить операцию "Источник мира" на территории Сирии благодаря соглашению, подписанному в 1998 году.
"У Америки нет там (в Сирии, - Прим. ред.) воздушного пространства. Это международное воздушное пространство, это сирийское воздушное пространство. Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается режимом", — заявил глава Турции.
Он отметил, что турецкие военные находятся в Сирии в рамках Аданского соглашения. Согласно этому договору, если Сирия не принимает необходимых мер, то турецкие силы "имеют право преследовать террористов", — рассказал Эрдоган.
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Помимо этого, президент назвал три основные цели операции: обезопасить южную границу Турции от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить "возвращение сирийцев, которые были изгнаны со своей родины".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.
Авиаударам подвергся также сирийский город Телль-Абъяд на границе с Турцией. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные уже нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа погибли восемь мирных жителей, 20 получили ранения.
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