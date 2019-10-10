Зеленский заявил, что Украина должна контролировать госграницу с Россией

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что Киев должен контролировать госграницу с РФ, и считает введение миротворцев в Донбасс одним из вариантов решения этого вопроса.