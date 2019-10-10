Зеленский заявил, что Украина должна контролировать госграницу с Россией

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что Киев должен контролировать госграницу с РФ, и считает введение миротворцев в Донбасс одним из вариантов решения этого вопроса.
"Мы должны контролировать с вами границу? Должны 100%. А как? Миротворцы – один из путей",- сказал Зеленский. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
При этом украинский президент отметил, что "видит миротворцев на границе Украины с Россией".
17 сентября 2018, 23:49РИА НовостиИдея о миротворцах ООН в Донбассе не имеет перспектив, считает Медведчук