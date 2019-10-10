Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T16:16Z
https://ria.ru/20191010/1559612865.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155961/31/1559613110_0:0:2814:1584_1036x0_80_0_0_ed1af6799c3947866b9083e87dda502d.jpg
РИА Новости

Зеленский заявил, что Порошенко хочет стать лидером нового "Майдана"

10:51 10.10.2019 (обновлено: 16:16 10.10.2019)
14889
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко на акции "Нет Капитуляции" против согласования Киевом "формулы Штайнмайера"
Бывший президент Украины Петр Порошенко на акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко хочет возглавить новый "Майдан", заявил действующий глава государства Владимир Зеленский.

"Ошибка Порошенко только в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого "Майдана". <...> Его риторика меняется, как и его статус. Но единственное, что он забывает, что он уже не президент. Я боюсь, что он просто в это не верит. Я боюсь, что это на физическом уровне проблема", — заявил Зеленский журналистам.

При этом Зеленский отметил, что его команда "проиграла информационно", так как не смогла донести до населения суть и необходимость согласования "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

"Почему Порошенко против разведения (сил и средств в Донбассе. — Прим. ред.)? Он почувствовал, что "формула Штайнмайера" — это ключик и это идет в одном кейсе, обсуждаемом на улицах. <…> Потому что информационно я cчитаю, что наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми. И это ошибка", — заявил Зеленский.

"Формула Штайнмайера"

Контактная группа по Украине на прошлой неделе согласовала "формулу Штайнмайера".
Она подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях согласно Конституции Украины, после этого должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам организации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
8 октября, 10:56РИА Новости
Лукашенко считает, что "формулу Штайнмайера" используют против Зеленского
Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.
После того как президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании соглашения, во многих украинских городах прошли акции протеста, было создано "Движение сопротивления капитуляции".
Митингующие потребовали, чтобы Зеленский "не переступил красной линии" во время урегулирования конфликта на востоке страны.
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
25 сентября, 21:01РИА Новости
Политолог уличил Зеленского в попытке "перещеголять" Порошенко в ООН
282184538
Ситуация на УкраинеНиколай АзаровДонбассПетр ПорошенкоЕвросоюзМВД УкраиныУкраинаВладимир ЗеленскийКиевВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018
Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп упрекнул курдов в том, что они не помогли США во Второй мировой войне
Петр Порошенко
Савченко рассказала, как Порошенко "проиграл" Украину
Лента
новостей
Дым на месте взрыва в австрийском Линце
В австрийском Линце прогремел взрыв
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
В ДНР заявили о столкновении между силовиками вблизи участка разведения сил
Бывший Государственный секретарь США Хиллари Клинтон. 27 апреля 2018
Похоже, Клинтон возвращается, чтобы отомстить России
Реальный подонок!. Два украинских эксперта поругались в студии России 1
"Реальный подонок!" Два украинских эксперта поругались в студии "России 1"
Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина
Украина возродится через пять лет: запущена волшебная программа
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Отказ от алкоголя
Россия отказывается от древней традиции, чтобы выжить
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04Путин призвал страны СНГ подумать о формировании единого финансового рынка
11:04Россия за сутки зафиксировала в Сирии 28 случаев нарушения перемирия
11:02В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:01В Москве украли миллион рублей из букмекерской конторы
11:00В ОНФ предложили на школьных уроках рассказывать подросткам о вреде курения
10:58В Белгороде завели дело после обнаружения тела младенца у мусорного бака
10:57Путин заявил, что не против либерализма, но в России есть свои традиции
10:57Губернатор выразил соболезнования семье убитой девочки в Саратове
10:57Норвегия решила не присоединяться к созданию "ракетного щита" НАТО
10:54Создание госкорпорации в здравоохранении не обсуждается, заявила Скворцова
10:54В Саратове, где убили девочку, прокомментировали сообщения о "линчевателях"
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
Лента новостейМолния