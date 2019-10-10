Зеленский заявил, что Порошенко хочет стать лидером нового "Майдана"

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко хочет возглавить новый "Майдан", заявил действующий глава государства Владимир Зеленский.
"Ошибка Порошенко только в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого "Майдана". <...> Его риторика меняется, как и его статус. Но единственное, что он забывает, что он уже не президент. Я боюсь, что он просто в это не верит. Я боюсь, что это на физическом уровне проблема", — заявил Зеленский журналистам.
При этом Зеленский отметил, что его команда "проиграла информационно", так как не смогла донести до населения суть и необходимость согласования "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
"Почему Порошенко против разведения (сил и средств в Донбассе. — Прим. ред.)? Он почувствовал, что "формула Штайнмайера" — это ключик и это идет в одном кейсе, обсуждаемом на улицах. <…> Потому что информационно я cчитаю, что наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми. И это ошибка", — заявил Зеленский.
"Формула Штайнмайера"
Контактная группа по Украине на прошлой неделе согласовала "формулу Штайнмайера".
Она подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях согласно Конституции Украины, после этого должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам организации.
Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.
После того как президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании соглашения, во многих украинских городах прошли акции протеста, было создано "Движение сопротивления капитуляции".
Митингующие потребовали, чтобы Зеленский "не переступил красной линии" во время урегулирования конфликта на востоке страны.