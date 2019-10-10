Зеленский заявил, что Порошенко хочет стать лидером нового "Майдана"

"Ошибка Порошенко только в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого "Майдана". <...> Его риторика меняется, как и его статус. Но единственное, что он забывает, что он уже не президент. Я боюсь, что он просто в это не верит. Я боюсь, что это на физическом уровне проблема", — заявил Зеленский журналистам.