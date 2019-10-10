Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T10:48Z
https://ria.ru/20191010/1559612758.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155961/24/1559612420_0:274:930:797_1036x0_80_0_0_4d57c8ac0f256b7885a127e4b269deb8.jpg
РИА Новости

Умер художник, создавший серию картин "Петербургские коты"

10:48 10.10.2019
4738
© Фото : страница в "ВКонтакте" Музей КошкиХудожник Владимир Румянцев
Художник Владимир Румянцев
© Фото : страница в "ВКонтакте" Музей Кошки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Художник Владимир Румянцев, известный как автор серии картин "Петербургские коты", скончался на 63-м году жизни, сообщает в четверг Музей кошки, с которым сотрудничал Румянцев.
"Девятого октября… не стало замурчательного художника Владимира Румянцева, необыкновенно живого, доброго и вдохновляющего человека. Мы дружили котами десять лет. Именно Владимир подарил Музею кошки эмблему, Республике котов на Литейном - особую атмосферу своих картин, а всем петербургским котикам - узнаваемый облик", - говорится в сообщении на официальной странице музея "ВКонтакте".
Как отмечается, в апреле 2019 года Румянцев стал лауреатом премии "ЗаМУРчательные люди", которой уже два года награждаются петербуржцы, проявившие "незаурядно дружелюбное" отношение к кошкам и другим животным.
О дате и месте похорон художника пока не сообщается.
Румянцев родился в феврале 1957 года в Череповце и начал рисовать в возрасте четырех лет. После переезда в Санкт-Петербург окончил художественную школу имени Серова, а позднее - Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина при Российской академии художеств. Широкую известность Румянцеву принесла серия работ "Петербургские коты", где животные, как правило, ведут активную культурную жизнь – например, общаются с Пушкиным.
10004811
Владимир РумянцевСанкт-Петербург
Рекомендуем
Пятиэтажные дома в Москве
Самым большим московским "бизнес-центром" оказалась хрущевка
РИА
Новости
Полиция
В Белгороде нашли тело новорожденного около мусорного бака
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
Лента
новостей
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее "очень опасной"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 февраля 2018
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
У Киева в пятницу будет последняя возможность отвести силы, заявили в ДНР
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Кадр из сериала Сваты
Актер из сериала "Сваты" решил покинуть проект из-за постоянных насмешек
Зарайский кремль
Зарайск может войти в список ЮНЕСКО: чем уникален подмосковный город
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
Девушка со смартфоном и банковской картой
ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58В Белгороде завели дело после обнаружения тела младенца у мусорного бака
10:57Путин заявил, что не против либерализма, но в России есть свои традиции
10:57Губернатор выразил соболезнования семье убитой девочки в Саратове
10:57Норвегия решила не присоединяться к созданию "ракетного щита" НАТО
10:54Создание госкорпорации в здравоохранении не обсуждается, заявила Скворцова
10:54В Саратове, где убили девочку, прокомментировали сообщения о "линчевателях"
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
Лента новостейМолния