Умер художник, создавший серию картин "Петербургские коты"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Художник Владимир Румянцев, известный как автор серии картин "Петербургские коты", скончался на 63-м году жизни, сообщает в четверг Музей кошки, с которым сотрудничал Румянцев.

"Девятого октября… не стало замурчательного художника Владимира Румянцева, необыкновенно живого, доброго и вдохновляющего человека. Мы дружили котами десять лет. Именно Владимир подарил Музею кошки эмблему, Республике котов на Литейном - особую атмосферу своих картин, а всем петербургским котикам - узнаваемый облик", - говорится в сообщении на официальной странице музея "ВКонтакте".

Как отмечается, в апреле 2019 года Румянцев стал лауреатом премии "ЗаМУРчательные люди", которой уже два года награждаются петербуржцы, проявившие "незаурядно дружелюбное" отношение к кошкам и другим животным.

О дате и месте похорон художника пока не сообщается.