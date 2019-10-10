Умер художник, создавший серию картин "Петербургские коты"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Художник Владимир Румянцев, известный как автор серии картин "Петербургские коты", скончался на 63-м году жизни, сообщает в четверг Музей кошки, с которым сотрудничал Румянцев.
"Девятого октября… не стало замурчательного художника Владимира Румянцева, необыкновенно живого, доброго и вдохновляющего человека. Мы дружили котами десять лет. Именно Владимир подарил Музею кошки эмблему, Республике котов на Литейном - особую атмосферу своих картин, а всем петербургским котикам - узнаваемый облик", - говорится в сообщении на официальной странице музея "ВКонтакте".
Как отмечается, в апреле 2019 года Румянцев стал лауреатом премии "ЗаМУРчательные люди", которой уже два года награждаются петербуржцы, проявившие "незаурядно дружелюбное" отношение к кошкам и другим животным.
О дате и месте похорон художника пока не сообщается.
Румянцев родился в феврале 1957 года в Череповце и начал рисовать в возрасте четырех лет. После переезда в Санкт-Петербург окончил художественную школу имени Серова, а позднее - Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина при Российской академии художеств. Широкую известность Румянцеву принесла серия работ "Петербургские коты", где животные, как правило, ведут активную культурную жизнь – например, общаются с Пушкиным.