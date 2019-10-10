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РИА Новости

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

10:39 10.10.2019 (обновлено: 14:32 10.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.

"Встречаться мы можем в двух форматах: "нормандский формат" и прямая встреча моя с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против. Я не знаю (возможна ли прямая встреча. — Прим. ред.). Я не могу сейчас сказать. Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну", — сказал Зеленский.

Что касается встречи в "нормандском формате", то, по его словам, это зависит от разведения сил в Золотом и Петровском.
"Пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения, и будут случайно постреливать, — разведения не будет. Не будет разведения — не будет "нормандского формата", вот и все", — добавил украинский президент.
Зеленский подчеркнул, что уже есть варианты даты встречи "нормандской четверки".
Российский МИД, со своей стороны, заявлял, что без завершения разведения сил в Золотом и Петровском говорить о саммите в "нормандском формате" нецелесообразно, так как он не должен становиться просто встречей ради встречи.
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6 октября, 16:06РИА Новости
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Популярные комментарии
Зеленский должен сдать Донбасс России и только после этого есть смысл встречаться с Путиным чтоб обсудить компенсации которые выплатит Украина России .
10 октября, 11:25
iil.1964
7711018
Чё встречаться то? Надо вывести Украинские войска со всей территории Донбасса и отдать Донбасс России. Иначе медленная смерть всей Украины будет продолжаться. Донбасс - это Россия потому что там живут граждане с Российскими паспортами и в обороте там рубль.
10 октября, 11:47
iil.1964
7010005
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