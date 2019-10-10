Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

"Встречаться мы можем в двух форматах: "нормандский формат" и прямая встреча моя с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против. Я не знаю (возможна ли прямая встреча. — Прим. ред.). Я не могу сейчас сказать. Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну", — сказал Зеленский.