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РИА Новости

В Башкирии откачали почти 12 тысяч тонн сточных вод после ЧП

10:37 10.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПредприятие ОАО "Полиэф" компании "Сибур-ПЭТФ" в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Порядка 12 тысяч тонн промышленных стоков уже откачали специалисты из аварийного резервуара в резервный на предприятии "Полиэф" в башкирском Благовещенске, сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС.
В среду вечером в ОАО "Полиэф" на одном из резервуаров с хранением подготовленных для очистки стоков обвалился фрагмент участка стены, часть стоков попала на прилегающую территорию. По информации ГУ МЧС по Башкирии, населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия разлива сточных вод. Утром в четверг спасатели сообщили о локализации аварии, более 260 человек ликвидируют последствия ЧП.
Предприятие ОАО Полиэф в г. Благовещенске.
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"Из аварийного резервуара в резервный откачано 12 тысяч тонн промышленных стоков", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях мониторинга предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ на месте ЧП работают три мобильных лаборатории. По предварительным данным, превышения содержания вредных веществ пока не зафиксировано.
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Республика БашкортостанПроисшествия
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Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
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