В Башкирии откачали почти 12 тысяч тонн сточных вод после ЧП

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Порядка 12 тысяч тонн промышленных стоков уже откачали специалисты из аварийного резервуара в резервный на предприятии "Полиэф" в башкирском Благовещенске, сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС.

В среду вечером в ОАО "Полиэф" на одном из резервуаров с хранением подготовленных для очистки стоков обвалился фрагмент участка стены, часть стоков попала на прилегающую территорию. По информации ГУ МЧС по Башкирии, населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия разлива сточных вод. Утром в четверг спасатели сообщили о локализации аварии, более 260 человек ликвидируют последствия ЧП.

"Из аварийного резервуара в резервный откачано 12 тысяч тонн промышленных стоков", - сказал собеседник агентства.