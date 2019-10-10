Зеленский заявил, что разговор с Трампом не мог повлиять на диалог с США

"Как повлиял звонок на наши отношения? Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США. У нас было несколько звонков с президентом США.... С оружием наши звонки, я имею в виду эти истории с Burisma, с оружием, они никак не связаны. Это неправда", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.