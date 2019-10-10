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РИА Новости

Зеленский заявил, что разговор с Трампом не мог повлиять на диалог с США

10:36 10.10.2019 (обновлено: 10:37 10.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, из-за которого разгорелся скандал, никак не мог повлиять на отношения Украины и США.
Ранее Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ сообщали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
"Как повлиял звонок на наши отношения? Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США. У нас было несколько звонков с президентом США.... С оружием наши звонки, я имею в виду эти истории с Burisma, с оружием, они никак не связаны. Это неправда", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.
Президент США Дональд Трамп
4 октября, 21:17Сказано в эфире
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Ситуация на УкраинеВиктор ШокинДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАКиевУкраинаВ мире
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