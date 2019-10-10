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РИА Новости

Зеленский: Киев не бросит людей в Донбассе и "вернет вместе с территориями"

10:26 10.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в четверг, что люди в Донбассе должны знать, что Украина их не бросает и "вернет вместе с территориями".
"Вся та часть людей, которая живет там (в Донбассе – ред.) и они знают, думают, они чувствуют себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями. Это наш "план А", - сказал Зеленский. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
8 октября, 00:10РИА Новости
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
При этом он отметил, что "план Б" в случае, если путь возвращения территорий будет длинным, заключается в обеспечении всех желающих возможностью жить на подконтрольной Киеву территории Украины.
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