Зеленский: Киев не бросит людей в Донбассе и "вернет вместе с территориями"

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в четверг, что люди в Донбассе должны знать, что Украина их не бросает и "вернет вместе с территориями".

"Вся та часть людей, которая живет там (в Донбассе – ред.) и они знают, думают, они чувствуют себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями. Это наш "план А", - сказал Зеленский. Трансляцию ведут украинские телеканалы.