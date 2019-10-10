Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T09:33Z
https://ria.ru/20191010/1559610299.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152362/48/1523624898_0:0:1025:576_1036x0_80_0_0_0c4293939cb6875edb4cfb24438fce21.jpg
РИА Новости

СМИ: перевозчики не поддержали проект о передаче данных навигации "Платону"

09:33 10.10.2019
156
© Фото : ПлатонОфис системы взимания платы "Платон"
Офис системы взимания платы Платон
© Фото : Платон
Офис системы взимания платы "Платон". Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Законопроект Минтранса по передаче навигационной информации от пассажирских автобусов и грузового транспорта в систему "Платон" не нашел поддержки у транспортных компаний - бизнес, в частности, обеспокоен потенциальными расходами, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий отзыв Объединения автопассажирских перевозчиков (ОАП) и ряд источников.
Минтранс разрабатывает поправки к закону "О навигационной деятельности" в исполнение постановлений кабмина об утверждении плана по устранению административных барьеров при реализации "дорожных карт" "Маринет" и "Автонет". Как отмечает ОАП в письме соруководителю рабочей группы НТИ "Автонет" Александру Гурко, новая версия законопроекта Минтранса о подключении пассажирского и грузового транспорта к системе "Платон" нуждается в детальной проработке и оценке регулирующего воздействия. Из проекта неясно, смогут ли перевозчики использовать существующее оборудование - систему ЭРА-ГЛОНАСС, отмечают в ОАП.
Президент РФ Владимир Путин
18 июля, 17:57РИА Новости
Путин поручил создать систему контроля междугородних автобусных перевозок
Перевозчики полагают, что подключение к системам и идентификация в них будут платными, что повлечет за собой дополнительную финансовую нагрузку. Сейчас оборудование системы ЭРА-ГЛОНАСС без учета монтажа может стоить 24-26 тысяч рублей, на новые автомобили оно устанавливается на конвейере, пояснил технический директор "СпейсТим" Михаил Постников. У грузовых компаний установлена система "Платон", они имеют возможность передавать информацию, но "непонятно, будет ли она подходить под новые правила", отмечает собеседник издания в одной из компаний в сфере грузоперевозок.
На заседании рабочей группы НТИ "Маринет" (включает представителей Объединенной судостроительной корпорации, группы Fesco и других) 8 октября ни один из ее членов не поддержал новую версию проекта, сообщил изданию участник заседания и подтвердил пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков. По его словам, документ будет направлен на оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития без одобрения рабочей группы. Представитель НТИ "Автонет" отказался от комментариев.
В Минтрансе сообщили, что документ согласован с Минпромторгом, МЭР, Минфином, Минобороны, ФСБ, Росгидрометом, а замечания поступили от Минкомсвязи.
Мусоросборочная машина
28 марта, 11:50РИА Новости
"Платон" могут начать использовать для отслеживания мусоровозов
Большинство компаний уже оснастили транспорт аппаратурой спутниковой навигации, отмечают в пресс-службе АО ГЛОНАСС. Реализация законопроекта потребует развития функционала "Платона", а на это потребуются средства не только из бюджета, но и от перевозчиков. Кроме того, обязанность предоставления данных можно ввести только в отношении ГИС, которой "Платон" не является, добавили в компании.
В свою очередь в операторе системы "Платон" - "РТ-Инвест Транспортные системы" – отметили, что компания накопила почти четырехлетний опыт по приему, обработке и хранению данных, а вся инфраструктура принадлежит государству. Если на уровне правительства будет принято решение о ее использовании, то "начнется обсуждение технических аспектов для реализации поставленной задачи".
100003
Обсудить 0
ПлатонЭРА-ГЛОНАССГЛОНАСС (система навигации)Министерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Один из палачей ИГ* Джихади Джон
Трамп подтвердил, что боевиков из группы палачей "Битлз" вывезли из Сирии
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп давил на Тиллерсона для прекращения дела против клиента Джулиани
Вертолеты России и компания Sino-Russian Helicopter Group подписали соглашение о поставке двух первых спасательных вертолетов Ансат китайской стороне
"Вертолеты России" подписали соглашение о поставке вертолетов "Ансат" Китаю
Мальчик на приеме у офтальмолога в открывшемся офтальмологическом отделении в Республиканской детской больнице в Донецке
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать близорукости
Лента
новостей
Сотрудники в офисе
Эксперт рассказала, какие мигранты нужны для развития экономики России
Российский журналист Леонид Свиридов
ЕСПЧ приступил к формированию состава суда по делу журналиста Свиридова
Ракета космического назначения Протон-М
Глава компании, продвигавшей ракету "Протон" на мировом рынке, покинул пост
Здание Государственной думы Российской Федерации
В Госдуме заявили об игнорировании правительством просьб о поддержке армии
Мужчина с флагом ЕС на Парламентской площади Лондона, Великобритания. 25 июня 2016
Западные либералы устали от демократии и нашли замену выборам
Добыча нефти
В США пообещали падение цен на нефть
Новосибирский зоопарк
Новосибирский зоопарк первым в России приобрел самых маленьких кошек в Азии
Развязка МКАД-Профсоюзная
За год снизилась интенсивность движения большегрузов на МКАД
На контроль-пропускном пункте Бугристое Российско-Казахстанской границе
Эксперт рассказал, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет украинская девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
09:38Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса
09:34В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов
09:33СМИ: перевозчики не поддержали проект о передаче данных навигации "Платону"
09:33Армения осудила турецкую военную операции в Сирии
09:32В Эквадоре десятки заключенных сбежали из исправительного учреждения
09:19Комитет ГД внесет поправки в бюджет об индексации зарплат военным
09:18В Сирии сообщили о попытках наземного вторжения Турции в Рас эль-Айн
09:09Житель Петербурга выплатил чужие долги, чтобы купить квартиру
09:06СМИ узнали о главном условии для ввода в Петербурге режима открытого неба
09:03На юге Красноярского края ввели режим ЧС из-за подтопления
Лента новостейМолния