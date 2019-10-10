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РИА Новости

Житель Петербурга выплатил чужие долги, чтобы купить квартиру

09:09 10.10.2019 (обновлено: 09:10 10.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКлючи от квартир
Ключи от квартир
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Петербурге мужчина, решивший купить квартиру, заплатил судебным приставам почти 400 тысяч рублей в счет погашения долга хозяйки недвижимости. Об этом сообщается на сайте городского управления Федеральной службы судебных приставов.
Задолженность в такую сумму образовалась из-за того, что она не платила алименты на содержание пятилетней дочери, которая живет в детском доме, имела долги по ЖКХ и уплате налогов и уголовный штраф.
Приставы взыскали часть суммы с ее банковских счетов и запретили продавать квартиру.
"Неожиданное препятствие не устроило покупателя, который уже принял решение о приобретении данной жилплощади. Мужчина решил погасить задолженность ради выгодной сделки и внес необходимую сумму на депозитный счет районного отдела", — отмечается на сайте.
В результате сделка состоялась. Текущие выплаты алиментов остаются на контроле у судебного пристава.
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Федеральная служба судебных приставов РФСанкт-ПетербургРоссияОбщество
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