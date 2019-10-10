Житель Петербурга выплатил чужие долги, чтобы купить квартиру

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Петербурге мужчина, решивший купить квартиру, заплатил судебным приставам почти 400 тысяч рублей в счет погашения долга хозяйки недвижимости. Об этом сообщается на В Петербурге мужчина, решивший купить квартиру, заплатил судебным приставам почти 400 тысяч рублей в счет погашения долга хозяйки недвижимости. Об этом сообщается на сайте городского управления Федеральной службы судебных приставов.

Задолженность в такую сумму образовалась из-за того, что она не платила алименты на содержание пятилетней дочери, которая живет в детском доме, имела долги по ЖКХ и уплате налогов и уголовный штраф.

Приставы взыскали часть суммы с ее банковских счетов и запретили продавать квартиру.

"Неожиданное препятствие не устроило покупателя, который уже принял решение о приобретении данной жилплощади. Мужчина решил погасить задолженность ради выгодной сделки и внес необходимую сумму на депозитный счет районного отдела", — отмечается на сайте.