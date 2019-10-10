Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T09:06Z
https://ria.ru/20191010/1559609685.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153159/89/1531598988_0:167:3050:1883_1036x0_80_0_0_04f5bc95d78b5f241a8b2e4c3fb3143c.jpg
РИА Новости

СМИ узнали о главном условии для ввода в Петербурге режима открытого неба

09:06 10.10.2019
489
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Режим открытого неба в Санкт-Петербурге может быть введен с большими ограничениями, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на ряд источников. По данным издания, авиакомпании РФ предлагают Минтрансу разрешить иностранным конкурентам полеты из Петербурга в режиме открытого неба только в города не ближе 200 километров к тем, куда уже летают из северной столицы российские перевозчики.
Режим открытого неба, который правительство планирует установить для Санкт-Петербурга, позволит летать в "Пулково" любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой. Сейчас авиасообщение России с другими государствами регулируется двусторонними соглашениями. Летать в РФ авиакомпании могут только из страны своей регистрации. Это считается главной причиной, почему на российский рынок не выходят ведущие европейские лоукостеры – ирландская Ryanair, британская EasyJet и Norwegian. В Москву из Будапешта и Лондона летает четвертый европейский лоукостер – Wizz Air (его "дочка" Wizz Air UK).
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
27 сентября, 01:06Туризм
Беглов рассказал о перспективах развития иностранного туризма в Петербурге
Компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, концессионер аэропорта "Пулково") просит правительство установить режим открытого неба в Санкт-Петербурге для 33 стран Европы. По расчетам концессионера, это даст "Пулково" дополнительно 5,9 миллиона пассажиров к 2025 году (в 2018 году аэропорт принял 18,1 миллиона человек). В случае установления открытого неба полеты в Петербург готовы начать Ryanair, EasyJet и Wizz Air, рассказывал сотрудник ВВСС.
Минтранс поддерживает введение открытого неба именно с такими ограничениями - в 200 километров, утверждают собеседники в двух авиакомпаниях и человек, близкий к Минтрансу. Министерство против полной либерализации и будет выступать за ограничения в том или ином виде, говорит сотрудник третьей авиакомпании и человек, близкий к министерству. Режим открытого неба устанавливается решением правительства. Курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов также поддерживает ограничения, уверяет один из собеседников газеты.
Самолеты в аэропорту Бремена, Германия
23 сентября, 21:15РИА Новости
Крупнейший европейский лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Ограничение в 200 километров серьезно нарушило бы планы ВВСС. "В настоящее время по данным вопросам идут переговоры. До достижения финальных договоренностей комментировать преждевременно", – заявил представитель ВВСС. Представители Минтранса, "Аэрофлота", S7 и Ryanair на запросы издания не ответили. Представители Акимова, EasyJet и Wizz Air от комментариев отказались.
"Такие ограничения серьезно снизили бы возможности для лоукостеров. Хотя для Wizz Air, которая очень хорошо работает в Восточной Европе, проект все равно был бы интересен", – полагает аналитик "ВТБ Капитала" Елена Сахнова. При этом введение в Санкт-Петербурге открытого неба без ограничений всерьез ударило бы не только по "России", но и по самому "Аэрофлоту", уверена она: национальный перевозчик летает из "Пулково" только в Москву, зато получает большое количество трансферных пассажиров на свои рейсы из "Шереметьево".
Самолет российской низкобюджетной авиакомпании Победа
24 августа, 15:21Туризм
Эксперты рассказали, сколько россиян летают лоукостерами
"Мы в целом не против снятия ограничений для воздушного сообщения, – замечает президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун. – Но необходимо всесторонне и взвешенно просчитать последствия, будет ли этот шаг во благо жителей Санкт-Петербурга, если в итоге доступ на международный рынок для российских авиакомпаний будет ограничен из-за неравной конкуренции".
Европейские лоукостеры выдавили бы российские авиакомпании с рынка международных перевозок из Петербурга, уверены сотрудники двух авиакомпаний. А международные перевозки в целом для российских авиакомпаний прибыльны, тогда как внутрироссийские – убыточны, добавляет один из них.
3100011
Обсудить 0
ПулковоСанкт-ПетербургЭкономика
Рекомендуем
Один из палачей ИГ* Джихади Джон
Трамп подтвердил, что боевиков из группы палачей "Битлз" вывезли из Сирии
РИА
Новости
Юлия Юзик
В СЖР рассказали подробности освобождения задержанной в Иране Юзик
Вертолеты России и компания Sino-Russian Helicopter Group подписали соглашение о поставке двух первых спасательных вертолетов Ансат китайской стороне
"Вертолеты России" подписали соглашение о поставке вертолетов "Ансат" Китаю
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
Лента
новостей
Российский журналист Леонид Свиридов
ЕСПЧ приступил к формированию состава суда по делу журналиста Свиридова
На контроль-пропускном пункте Бугристое Российско-Казахстанской границе
Эксперт рассказал, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов
Здание Государственной думы Российской Федерации
В Госдуме заявили об игнорировании правительством просьб о поддержке армии
Минусинск
На юге Красноярского края ввели режим ЧС из-за подтопления
Президент США Дональд Трамп
Трамп давил на Тиллерсона для прекращения дела против клиента Джулиани
Добыча нефти
В США пообещали падение цен на нефть
Детский сад
Сотрудницу детсада уволили за объяснение слов из "Конька-Горбунка"
Сотрудники в офисе
Эксперт рассказала, какие мигранты нужны для развития экономики России
Ракета космического назначения Протон-М
Глава компании, продвигавшей ракету "Протон" на мировом рынке, покинул пост
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет украинская девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
09:38Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса
09:34В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов
09:33СМИ: перевозчики не поддержали проект о передаче данных навигации "Платону"
09:33Армения осудила турецкую военную операции в Сирии
09:32В Эквадоре десятки заключенных сбежали из исправительного учреждения
09:19Комитет ГД внесет поправки в бюджет об индексации зарплат военным
09:18В Сирии сообщили о попытках наземного вторжения Турции в Рас эль-Айн
09:09Житель Петербурга выплатил чужие долги, чтобы купить квартиру
09:06СМИ узнали о главном условии для ввода в Петербурге режима открытого неба
Лента новостейМолния