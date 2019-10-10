СМИ узнали о главном условии для ввода в Петербурге режима открытого неба

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Режим открытого неба в Санкт-Петербурге может быть введен с большими ограничениями, пишет в четверг газета " Режим открытого неба в Санкт-Петербурге может быть введен с большими ограничениями, пишет в четверг газета " Ведомости " со ссылкой на ряд источников. По данным издания, авиакомпании РФ предлагают Минтрансу разрешить иностранным конкурентам полеты из Петербурга в режиме открытого неба только в города не ближе 200 километров к тем, куда уже летают из северной столицы российские перевозчики.

Режим открытого неба, который правительство планирует установить для Санкт-Петербурга, позволит летать в "Пулково" любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой. Сейчас авиасообщение России с другими государствами регулируется двусторонними соглашениями. Летать в РФ авиакомпании могут только из страны своей регистрации. Это считается главной причиной, почему на российский рынок не выходят ведущие европейские лоукостеры – ирландская Ryanair, британская EasyJet и Norwegian. В Москву из Будапешта и Лондона летает четвертый европейский лоукостер – Wizz Air (его "дочка" Wizz Air UK).

Компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, концессионер аэропорта "Пулково") просит правительство установить режим открытого неба в Санкт-Петербурге для 33 стран Европы. По расчетам концессионера, это даст "Пулково" дополнительно 5,9 миллиона пассажиров к 2025 году (в 2018 году аэропорт принял 18,1 миллиона человек). В случае установления открытого неба полеты в Петербург готовы начать Ryanair, EasyJet и Wizz Air, рассказывал сотрудник ВВСС.

Минтранс поддерживает введение открытого неба именно с такими ограничениями - в 200 километров, утверждают собеседники в двух авиакомпаниях и человек, близкий к Минтрансу. Министерство против полной либерализации и будет выступать за ограничения в том или ином виде, говорит сотрудник третьей авиакомпании и человек, близкий к министерству. Режим открытого неба устанавливается решением правительства. Курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов также поддерживает ограничения, уверяет один из собеседников газеты.

Ограничение в 200 километров серьезно нарушило бы планы ВВСС. "В настоящее время по данным вопросам идут переговоры. До достижения финальных договоренностей комментировать преждевременно", – заявил представитель ВВСС. Представители Минтранса, "Аэрофлота", S7 и Ryanair на запросы издания не ответили. Представители Акимова, EasyJet и Wizz Air от комментариев отказались.

"Такие ограничения серьезно снизили бы возможности для лоукостеров. Хотя для Wizz Air, которая очень хорошо работает в Восточной Европе, проект все равно был бы интересен", – полагает аналитик "ВТБ Капитала" Елена Сахнова. При этом введение в Санкт-Петербурге открытого неба без ограничений всерьез ударило бы не только по "России", но и по самому "Аэрофлоту", уверена она: национальный перевозчик летает из "Пулково" только в Москву, зато получает большое количество трансферных пассажиров на свои рейсы из "Шереметьево".

"Мы в целом не против снятия ограничений для воздушного сообщения, – замечает президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун. – Но необходимо всесторонне и взвешенно просчитать последствия, будет ли этот шаг во благо жителей Санкт-Петербурга, если в итоге доступ на международный рынок для российских авиакомпаний будет ограничен из-за неравной конкуренции".