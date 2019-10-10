В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе

УФА, 10 окт - РИА Новости. Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.

В среду вечером на предприятии "Полиэф" в башкирском Благовещенске на одном из резервуаров с хранением подготовленных для очистки стоков обвалился фрагмент участка стены, и часть стоков попала на прилегающую территорию. По информации ГУ МЧС по Башкирии, из 20-тонного резервуара вытекло 8 тонн жидкости. Ведомство отмечало, что населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия разлива сточных вод.

"Прокуратура республики организовала проверку по сообщению ГУ МЧС России по РБ о внештатной ситуации на предприятии АО "Полиэф". К проверке привлечены специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Минэкологии региона", - говорится в сообщении прокуратуры республики.

Поясняется, что специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, принимают меры по минимизации и ликвидации последствий аварии, оценивают ущерб, причиненный окружающей среде.