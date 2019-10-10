Трамп подтвердил, что боевиков из группы палачей "Битлз" вывезли из Сирии

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские военные вывезли из Сирии двух боевиков "Исламского государства"* из группы палачей, известных как "Битлз".

"В случае если курды или Турция потеряют контроль, США уже вывезли двоих боевиков ИГ*, связанных с обезглавливаниями в Сирии, известных как "Битлз", из этой страны в безопасное место, контролируемое США. Они худшие из худших!" - написал Трамп в Twitter

Ранее газета Washington post со ссылкой на источники сообщала, что американские военные взяли под стражу около 40 человек в Сирии. Предполагается, что все они - важные фигуры ИГ*. В их числе - пара британцев, часть группы из четверых боевиков, прозванных "Битлз" за английское произношение. Их ранее задержали, чтобы отдать под суд в США. Александа Котей и Эль Шафи Эльшейх обвиняются в причастности к казням американских и других заложников из западных стран, казни снимались на видео.

Ранее террористов содержали в маленьких тюрьмах на северо-востоке Сирии, которыми управляли сирийские курды. Сейчас курды уводят охранников из этих объектов, чтобы противостоять турецкой армии.

Главарь "Битлз" Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был ликвидирован в Сирии в ноябре 2015 года. Еще один из палачей Эйн Лесли Дэвис был задержан и осужден в Турции по обвинениям в терроризме.