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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп подтвердил, что боевиков из группы палачей "Битлз" вывезли из Сирии

07:51 10.10.2019
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© AP Photo / SITE Intel GroupОдин из палачей ИГ* Джихади Джон
Один из палачей ИГ* Джихади Джон
© AP Photo / SITE Intel Group
Один из палачей ИГ* Джихади Джон. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские военные вывезли из Сирии двух боевиков "Исламского государства"* из группы палачей, известных как "Битлз".
"В случае если курды или Турция потеряют контроль, США уже вывезли двоих боевиков ИГ*, связанных с обезглавливаниями в Сирии, известных как "Битлз", из этой страны в безопасное место, контролируемое США. Они худшие из худших!" - написал Трамп в Twitter.
Ранее газета Washington post со ссылкой на источники сообщала, что американские военные взяли под стражу около 40 человек в Сирии. Предполагается, что все они - важные фигуры ИГ*. В их числе - пара британцев, часть группы из четверых боевиков, прозванных "Битлз" за английское произношение. Их ранее задержали, чтобы отдать под суд в США. Александа Котей и Эль Шафи Эльшейх обвиняются в причастности к казням американских и других заложников из западных стран, казни снимались на видео.
Ранее террористов содержали в маленьких тюрьмах на северо-востоке Сирии, которыми управляли сирийские курды. Сейчас курды уводят охранников из этих объектов, чтобы противостоять турецкой армии.
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Главарь "Битлз" Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был ликвидирован в Сирии в ноябре 2015 года. Еще один из палачей Эйн Лесли Дэвис был задержан и осужден в Турции по обвинениям в терроризме.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.

* запрещенная в России террористическая организация.
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