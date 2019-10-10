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РИА Новости

За год снизилась интенсивность движения большегрузов на МКАД

07:26 10.10.2019
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© МосинжпроектРазвязка МКАД-Профсоюзная
Развязка МКАД-Профсоюзная
© Мосинжпроект
Развязка МКАД-Профсоюзная. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ежедневно на МКАД стало выезжать на 5% грузовиков меньше, среднесуточная интенсивность движения таких машин сократилось с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.
"Грузовики создают слишком большую нагрузку на улично-дорожную сеть и часто становятся причиной заторов, из-за этого МКАД не может нормально функционировать, не происходит оптимальной загрузки дороги - грузовиков должно быть меньше. Мы продолжаем проводить эффективную политику по регулированию движения грузового транспорта в городе. От этих мер зависит и экология районов, и безопасность на дорогах. Так, в Москве уже несколько лет успешно действует пропускная система в дневное время суток для большегрузов, введен грузовой каркас в трех округах", - сказал Ликсутов.
Он добавил, что раньше грузовики, у которых не было необходимости заезжать в Москву по делам, использовали МКАД как транзитную магистраль и сильно тормозили движение, особенно в часы пик. "Сейчас введенные ограничения позволили сократить количество большегрузов в дневное время. Кроме того, эффективно работают комплексы фотовидеофиксации, которые следят за движением автомобилей без пропусков", - сказал Ликсутов.
Заммэра отметил, что ежедневно на МКАД стало выезжать на тысячу грузовиков меньше, а среднесуточная интенсивность движения таких машин с начала года сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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"Наша цель - сделать движение более комфортным, чтобы грузовики без надобности не ездили по городу, по вылетным и крупным магистралям, а также не заезжали в спальные районы. При этом еще существенная часть грузовиков ездит не по оптимальным логистическим схемам. Загружены от 15% до 55%, зачастую в часы пик везут грузы, которые вполне можно перевозить во вне пика или в позднее вечернее время. Ждем ЦКАД - чтобы еще существенно уменьшить "сквозной" транзит большегрузных фур через МКАД. Никаких проблем с доставкой грузов в Москву с 2010 года не было вообще", - заключил заммэра.
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Максим ЛиксутовПИКМоскваРоссияОбщество
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