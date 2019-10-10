За год снизилась интенсивность движения большегрузов на МКАД

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ежедневно на МКАД стало выезжать на 5% грузовиков меньше, среднесуточная интенсивность движения таких машин сократилось с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.

"Грузовики создают слишком большую нагрузку на улично-дорожную сеть и часто становятся причиной заторов, из-за этого МКАД не может нормально функционировать, не происходит оптимальной загрузки дороги - грузовиков должно быть меньше. Мы продолжаем проводить эффективную политику по регулированию движения грузового транспорта в городе. От этих мер зависит и экология районов, и безопасность на дорогах. Так, в Москве уже несколько лет успешно действует пропускная система в дневное время суток для большегрузов, введен грузовой каркас в трех округах", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что раньше грузовики, у которых не было необходимости заезжать в Москву по делам, использовали МКАД как транзитную магистраль и сильно тормозили движение, особенно в часы пик. "Сейчас введенные ограничения позволили сократить количество большегрузов в дневное время. Кроме того, эффективно работают комплексы фотовидеофиксации, которые следят за движением автомобилей без пропусков", - сказал Ликсутов.

Заммэра отметил, что ежедневно на МКАД стало выезжать на тысячу грузовиков меньше, а среднесуточная интенсивность движения таких машин с начала года сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.