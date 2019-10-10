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РИА Новости

Эксперт рассказал, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов

07:24 10.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкНа контроль-пропускном пункте Бугристое Российско-Казахстанской границе
На контроль-пропускном пункте Бугристое Российско-Казахстанской границе
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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На контроль-пропускном пункте Бугристое Российско-Казахстанской границе. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Среди стран бывшего СССР по удельному весу мигрантов среди населения страны лидирует Казахстан, там их 20%, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.
"Среди стран бывшего Советского Союза больше всего среди населения мигрантов в Казахстане - 20%, меньше всего - в Грузии и Азербайджане - чуть больше 2%", - сообщила Егорова.
По ее словам, среди прибалтийских стран охотнее всего мигранты едут в Эстонию - 14,7% от всех жителей, в Латвию - 13%, в Литве их всего чуть более 4%.
В России удельный вес мигрантов составляет 8%.
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Центральная АзияРЭУ имени Г. В. ПлехановаСССРГрузияКазахстанВ мире
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