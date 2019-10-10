Эксперт рассказал, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Среди стран бывшего СССР по удельному весу мигрантов среди населения страны лидирует Казахстан, там их 20%, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

"Среди стран бывшего Советского Союза больше всего среди населения мигрантов в Казахстане - 20%, меньше всего - в Грузии и Азербайджане - чуть больше 2%", - сообщила Егорова.

По ее словам, среди прибалтийских стран охотнее всего мигранты едут в Эстонию - 14,7% от всех жителей, в Латвию - 13%, в Литве их всего чуть более 4%.

В России удельный вес мигрантов составляет 8%.