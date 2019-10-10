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РИА Новости

В Калининграде изъяли свыше 100 тысяч литров контрафактного алкоголя

06:11 10.10.2019
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© Фото : ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиИзъятие контрафактного алкоголя из подпольного цеха на Ропшинском шоссе в Петербурге
Изъятие контрафактного алкоголя из подпольного цеха на Ропшинском шоссе в Петербурге
© Фото : ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Изъятие контрафактного алкоголя из подпольного цеха на Ропшинском шоссе в Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Полицейские во взаимодействии с прокуратурой пресекли в Калининграде работу подпольного алкогольного цеха, который мог в час производить до шести тысяч бутылок, поддельные крепкие напитки потом продавались в регионе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что незаконное производство располагалось на территории одного из предприятий в Калининграде, где был организован полный цикл изготовления крепких спиртных напитков. В час изготавливалось от 3 тысяч до 6 тысяч бутылок с этикетками и поддельными акцизными марками", - рассказала Волк.
Организовавшая производство женщина распределила полномочия между соучастниками - одни занимались закупками всего необходимого для производства, другие же - заказами, поставками и перевозками готовых напитков.
"По предварительным данным, общий ущерб от деятельности преступного сообщества превышает 100 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России.
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Всего в рамках дела задержано шесть человек - непосредственный организатор и пятеро ее подельников.
"В ходе обысков на производстве и в складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов обнаружено свыше 100 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции. Кроме того, изъяты этикетки, поддельные акцизные марки, банковские карты, компьютерная техника и бухгалтерская документация, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - рассказала Волк.
Всех задержанных отправили под стражу, предварительное расследование продолжается.
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МВД РФКалининградская областьРоссияБезопасностьПроисшествия
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