В Калининграде изъяли свыше 100 тысяч литров контрафактного алкоголя

Изъятие контрафактного алкоголя из подпольного цеха на Ропшинском шоссе в Петербурге. Архивное фото

Изъятие контрафактного алкоголя из подпольного цеха на Ропшинском шоссе в Петербурге

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Полицейские во взаимодействии с прокуратурой пресекли в Калининграде работу подпольного алкогольного цеха, который мог в час производить до шести тысяч бутылок, поддельные крепкие напитки потом продавались в регионе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что незаконное производство располагалось на территории одного из предприятий в Калининграде, где был организован полный цикл изготовления крепких спиртных напитков. В час изготавливалось от 3 тысяч до 6 тысяч бутылок с этикетками и поддельными акцизными марками", - рассказала Волк.

Организовавшая производство женщина распределила полномочия между соучастниками - одни занимались закупками всего необходимого для производства, другие же - заказами, поставками и перевозками готовых напитков.

"По предварительным данным, общий ущерб от деятельности преступного сообщества превышает 100 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России.

Всего в рамках дела задержано шесть человек - непосредственный организатор и пятеро ее подельников.

"В ходе обысков на производстве и в складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов обнаружено свыше 100 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции. Кроме того, изъяты этикетки, поддельные акцизные марки, банковские карты, компьютерная техника и бухгалтерская документация, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - рассказала Волк.