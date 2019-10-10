Россия вывела на орбиту европейский и американский спутники

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российский разгонный блок "Бриз-М" вывел на расчетные орбиты европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1. Об этом сообщила International Launch Services (ILS), которая занимается коммерческими пусками ракет "Протон" и работает под эгидой "Главкосмоса" (дочка "Роскосмоса").
"Подтверждено отделение <...>. Миссия успешна!" — говорится в сообщениях компании в социальной сети Twitter.
Таким образом, рекордная по длительности миссия ракеты "Протон-М" успешно завершена: 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.
Старт с Байконура состоялся накануне в 13:17 мск. Примерно через десять минут связка разгонного блока со спутниками была выведена на суборбитальную траекторию. Перед отправкой груза на целевые орбиты "Бриз-М" совершил пять включений двигателя.
Это был 19-й российский космический пуск "Протона-М", четыре из них стартовали в этом году.
Космический аппарат Eutelsat 5 West B стартовой массой 2864 килограмма изготовлен компаниями Airbus Defence and Space и Northrop Grumman в интересах спутникового оператора Eutelsat. Планируется, что в течение 15 лет он будет работать на геостационарной орбите в точке 5 градусов западной долготы и предоставлять услуги связи на территории Франции, Италии и Алжира.
Спутник Mission Extension Vehicle-1 стартовой массой 2326 килограммов произведен компанией Northrop Grumman в интересах SpaceLogistics. Срок службы аппарата должен составить 15 лет. Предполагается, что он будет оказывать услуги по продлению "жизни" спутников на геостационарной орбите. Первым таким обслуживаемым аппаратом станет Intelsat 901, чей срок службы с помощью Mission Extension Vehicle-1 будет увеличен на пять лет.