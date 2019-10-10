Россия вывела на орбиту европейский и американский спутники

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российский разгонный блок "Бриз-М" вывел на расчетные орбиты европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1. Об этом сообщила International Launch Services (ILS), которая занимается коммерческими пусками ракет "Протон" и работает под эгидой "Главкосмоса" (дочка "Роскосмоса").

"Подтверждено отделение <...>. Миссия успешна!" — говорится в сообщениях компании в социальной сети Twitter.

Таким образом, рекордная по длительности миссия ракеты "Протон-М" успешно завершена: 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.

Старт с Байконура состоялся накануне в 13:17 мск. Примерно через десять минут связка разгонного блока со спутниками была выведена на суборбитальную траекторию. Перед отправкой груза на целевые орбиты "Бриз-М" совершил пять включений двигателя.

Это был 19-й российский космический пуск "Протона-М", четыре из них стартовали в этом году.

Космический аппарат Eutelsat 5 West B стартовой массой 2864 килограмма изготовлен компаниями Airbus Defence and Space и Northrop Grumman в интересах спутникового оператора Eutelsat. Планируется, что в течение 15 лет он будет работать на геостационарной орбите в точке 5 градусов западной долготы и предоставлять услуги связи на территории Франции, Италии и Алжира.