Савченко рассказала, как Порошенко "проиграл" Украину

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко "проиграл" страну, когда подписал минские соглашения, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала Экс-президент Украины Петр Порошенко "проиграл" страну, когда подписал минские соглашения, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne

Так она прокомментировала смену отношения Порошенко к протестам после поражения на выборах главы государства.

"Он проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения в 2015 году. И он сам одобрил формулу Штайнмайера. И когда начинались тогда митинги, он сразу говорил, что это спецоперация на расшатывание страны", — сказала политик.

"И что делало СБУ? Сразу начало свою охоту. Порвал портрет Порошенко — отсидел пару лет. Вокруг одни террористы и сепаратисты. Он вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. И почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну? И эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы", — добавила она.

В воскресенье около десяти тысяч противников "формулы Штайнмайера" собрались на киевской площади Независимости. Организаторы отмечают, что это вече было "предупредительным". Участники акции после митинга у офиса президента Украины пришли и к зданию парламента. Колонну демонстрантов сопроводили сотрудники правоохранительных органов.