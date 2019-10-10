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РИА Новости

Савченко рассказала, как Порошенко "проиграл" Украину

04:00 10.10.2019 (обновлено: 06:44 10.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко "проиграл" страну, когда подписал минские соглашения, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
Так она прокомментировала смену отношения Порошенко к протестам после поражения на выборах главы государства.
"Он проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения в 2015 году. И он сам одобрил формулу Штайнмайера. И когда начинались тогда митинги, он сразу говорил, что это спецоперация на расшатывание страны", — сказала политик.
"И что делало СБУ? Сразу начало свою охоту. Порвал портрет Порошенко — отсидел пару лет. Вокруг одни террористы и сепаратисты. Он вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. И почему сейчас эта мерзость имеет права раскачивать страну? И эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы", — добавила она.
В воскресенье около десяти тысяч противников "формулы Штайнмайера" собрались на киевской площади Независимости. Организаторы отмечают, что это вече было "предупредительным". Участники акции после митинга у офиса президента Украины пришли и к зданию парламента. Колонну демонстрантов сопроводили сотрудники правоохранительных органов.
Таксист отказался везти Петра Порошенко после митинга против формулы Штайнмайера
6 октября, 22:35РИА Новости
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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Ситуация на УкраинеНадежда СавченкоФранк-Вальтер ШтайнмайерПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Если бы не подписал ,то потерял бы Мариуполь и Азовское море.
10 октября, 04:44
Данил Некипелов
1300000
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